فيرستابن "لم يأبه" للانتقادات ويحرص فقط على صداقته بنوريس

قال ماكس فيرستابن أنه لم يأبه للانتقادات التي تعرض لها بعد جائزة النمسا الكبرى، موضحًا أنه يحرص فقط على صداقته مع لاندو نوريس.

احتك سائق ريد بُل بغريمه من مكلارين على حلبة ريد بُل رينغ الأسبوع الماضي بعد معركة شرسة بينهما على الصدارة انتهت بحادثة في اللفة 64.

وقد تسببت الحادثة عند المنعطف الثالث بانثقاب على إطاري السائقين، وبالرغم من تمكّن فيرستابن من مواصلة السباق بعد إجرائه توقفًا وحلوله بالمركز الخامس بالرغم من تلقيه عقوبة بـ 10 ثوان، إلا أن نوريس اضطر للانسحاب بسبب الأضرار على سيارته.

وتواجد فيرستابن في مرمى انتقادات العديد من المتابعين على إثر طريقة قيادته ودفاعه العدائي أمام نوريس، مع إشارة أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين بأن الهولندي تصرف بهذه الطريقة لأنه لم يتلقى عقوبة رادعة عندما كان طرفًا في حوادث مشابهة في 2021.

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وبينما أثارت تلك الحادثة جدلًا كبيرًا، لكن فيرستابن قال أنه لا يكترث لأي من الانتقادات التي واجهها.

حيث أوضح أن الأهم عوضًا عن ذلك كان التحدث مع نوريس والخوض فيما حدث لأن الأولوية بالنسبة به هي ألا تؤثر تلك الحادثة على صداقته المقربة بالبريطاني.

وعند سؤاله عن الانتقادات التي تعرض لها على مدار الأيام الأخيرة، قال فيرستابن: "لا أبه على الإطلاق لذلك. أعود إلى منزلي وأعيش حياتي. والأمر الوحيد الذي أحرص عليه هو فقط علاقتي مع لاندو".

وأضاف: "أعتقد بأننا سويًا توصلنا إلى نتيجة واحدة، ألا وهي أننا استمتعنا جدًا بمعركتنا. لقد شاهدنا الحادثة وكان الاحتكاك بسيطًا للغاية، لكن كان له بالطبع تبعات كبيرة على كلينا".

وتابع: "لكننا نحب التسابق القوي المحتدم، وقمنا بذلك للعديد من السنوات، وليس فقط في الفورمولا 1، حتى في السباقات الإلكترونية حيث جمعتنا متعة كبيرة. هذه الأمور يجب أن تستمر، لأن هذا ما نحب أن نفعله وأعتقد بأن ذلك شي كبير ومهم للفورمولا 1 كذلك".

واختتم: "نحن متفقان على 99 بالمئة من الأمور تقريبًا. ودومًا ما أخبرت لاندو بأنه عندما تُقدم على تجاوز من الجهة الداخلية أو الخارجية يمكنك الوثوق بأنني لست هناك لمحاولة تعريضك لحادث وإبعادك عن طريقي. والعكس قائم كذلك، لأننا تحدثنا عن هذا أيضاً".