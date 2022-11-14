فيرستابن: لم تكن لدى هاميلتون "أية نية على الإطلاق" لترك مساحة في حادثة البرازيل
أشار ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأن خصمه لويس هاميلتون سائق مرسيدس لم تكن لديه "أية نية" على الإطلاق لمنحه مساحة كافية قبل أن يتصادما في سباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.
حاول بطل العالم الحالي اقتناص المركز الثاني من هاميلتون مبكراً أثناء إعادة الانطلاقة بعد خروج سيارة الأمان، لكنه ارتطم بسيارة مرسيدس.
وبعد أن حاول الاتجاه من الجهة الخارجية في المنعطف الأول وجد نفسه محشوراً في رأس المنعطف الثاني قبل التصادم.
ووجد الحكام أن الهولندي كان مذنباً لذا تمت معاقبته بخمس ثوانٍ.
وضمن معرض كلامه حيال الحادثة، أوضح فيرستابن بأنه توقع سير الأمور بهذه الطريقة حالما بات إلى جانب سائق مرسيدس.
فقال: "لقد شعرت بذلك حقاً، حالما وصلتُ إلى جانبه، لم تكن لديه أية نية على الإطلاق لترك مساحة لي. حسناً، لن تترك لي مساحة، هل سنتصادم هكذا ببساطة؟".
وأضاف: "اعتقدت أنه وبعد الموسم المنصرم، ربما نسينا الماضي، يمكننا أن نتنافس من جديد الآن، لأنه وفي البداية، عندما كنا جنباً إلى جنب، اعتقدتُ أننا سنتنافس بشكل جيد".
وتابع: "لكنك كسائق تمتلك حدساً، إن كان سيترك لك مساحة أم لا. لم تكن لديه أية نية على الإطلاق لترك مساحة لي".
وأوضح فيرستابن أنه تفاجأ بعض الشيء إزاء قرار الحكام بأنه كان المخطئ بدرجة أكبر.
فقال: "حسناً بصراحة، تفاجأت عندما حصلت على عقوبة خمس ثوان. لم أكن مستاء. لكن لو سألوني ’هل سأكرر تصرفي؟’ الجواب، نعم بالتأكيد!".
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس
تصوير: صور موتورسبورت
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وتعقيباً على موضع السيارة، أكد فيرستابن أن هاميلتون كان قادراً على منحه مزيداً من المساحة من دون خسارة المركز.
فقال: "كنت، وفق تقديري، بجانبه 85 بالمئة، ولم أكن أنوي الاصطدام به على الإطلاق. لكن كان بوسعي الإحساس بأنه لن يترك لي مساحة في ذلك المنعطف. لذا نعم، تصادمنا".
وتابع: "لو تحرك قليلاً، ربما كان ليبقى أمامي على أية حال. ذلك أمر مؤسف".
واختتم: "أريد التسابق. أريد معركة قوية، لكن عندما لا يرغب السائق المنافس بالتعاون معك…".
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