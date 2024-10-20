فيرستابن: لم أمتلك مطلقًا الوتيرة للهجوم في سباق أوستن

صرّح ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بأنه خاض سباقًا صعبًا على حلبة الأمريكتين بسبب افتقاره للوتيرة الكافية للهجوم على متن سيارته.

حافظ فيرستابن على مركزه الثاني عقب الانطلاقة، لكنه تراجع إلى المركز الثالث لاحقًا خلف كارلوس ساينز.

فيما تمكن شارل لوكلير من الانقضاض على الصدارة بعد الانطلاقة ليتقدم ثنائية فيراري الثانية لهذا الموسم.

وبالحديث عن صعوبة سباقه، قال فيرستابن: "كان سباقًا صعبًا للغاية. فلم أمتلك مطلقًا الوتيرة للهجوم".

وأضاف: "تراجعت كثيرًا بسبب الكبح، وهو ما صعّب الدفاع عن المركز كذلك. في كل مرة يقدم أحدهم على تجاوزي، لا أتمكن من الكبح متأخرًا. بذلت كل ما لدي من أجل إيقاف نوريس".

وتابع: "لذلك تلك نتيجة رائعة أن أتواجد على منصة التتويج في نهاية سباق كهذا".

وضمن معرض حديثه عن واقعة تجاوز نوريس له من خارج المسار، وعقوبة الخمس ثوان التي تلقاها سائق مكلارين، قال حامل اللقب: "لدي رأي بخصوص ذلك، ولكن لا أحتاج لقوله الآن. سأترك المراقبيم يقومون بعملهم. في النهاية كان هذا سباقًا تعلمنا فيه الكثير ونحتاج لتحليل كل شيء".