فيرستابن: لم أكن عدائيًا في حادثي مع نوريس ولم أتحرّك عند الكبح

قال فيرستابن أنّه لم يكن "عدائيًا" في معركته مع لاندو نوريس وأنّه لم يتحرّك أثناء الكبح في سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1.

تصادم الثنائيّ في اللفّات الأخيرة من السباق الرئيسي على حلبة ريد بُل رينغ، حيث تمّت معاقبة فيرستابن لتحرّكه نحو خطّ نوريس الخارجي عند المنعطف الثالث الضيّق، حيث وجد المراقبون أنّ أغلب اللوم يقع عليه لقاء الحادثة التي تسبّبت في تعرّض كلٍ منهما لثقب وخروج فيرستابن من دائرة المنافسة على منصّة التتويج في الوقت الذي انسحب فيه نوريس.

وعندما سُئل حول الاحتكاك قبل الصحفيين بعد السباق، قال فيرستابن أنّه راجع الواقعة وشعر أنّ "عقوبة الثواني العشر كانت قاسية جدًا في تلك النقطة".

وأضاف: "ذلك لأنّني لم أشعر أنّني كنت عدائيًا جدًا في تلك الحركة".

وفيما يتعلّق بالحركتين السابقتين اللتين خرج فيهما نوريس ومن ثمّ فيرستابن عن المسار في ظلّ هجوم سائق مكلارين في الخطّ الداخلي للمنعطف الثالث، قال فيرستابن: "لم أتحرّك أثناء الكبح".

وأضاف: "في كلّ مرّة تحرّكت فيها فإنّني لم أكن بصدد الكبح. دائمًا ما يبدو الوضع مختلفًا من الخارج، لكنّني أعتقد بأنّني أعرف هذه السيناريوهات بشكلٍ جيّد وما عليّ فعله".

وأكمل: "كانت بعض تلك الانغماسات متأخّرة من نوريس، كان يجازف ويأمل أن لا ينعطف السائق الآخر. لا تتسابق هكذا دائمًا، لكن أعتقد بأنّ ذلك المنعطف يسمح بذلك أيضًا".

وأردف: "كنت على الجانب الآخر في السابق، ويعود الأمر إلى شكل المنعطف بكلّ بساطة. أعتقد بأنّ الحركة التي احتككنا فينا لم تكن متوقّعة من جانبي. رأيته قادمًا بالطبع، لذا دافعت قليلًا من الجهة الداخليّة".

ثمّ تابع: "تلامسنا أثناء الكبح وثقب إطارانا، وهو أمرٌ لا تريده أن يحدث بالطبع".

ولفت فيرستابن الأنظار في بقيّة الحوارات إلى تحرّكات غريمه الهجوميّة، حيث قال: "ذلك ما كنت أعنيه بالانغماسات الانتحاريّة لنقل".

وأضاف: "تأخير الكبح والأمل بأن لا ينعطف السائق الآخر تجاهك وتتمكّن من عبور المنعطف. يُمكنكم القول أنّ هناك حركة أثناء الكبح من جانبي، وهو ما لم يحدث لأنّني لم أكن أكبح عندما تحرّكت".

وأردف: "أحبّ ذلك الأسلوب، لكنّه ينجح في أحيان وأخرى لا".

وكانت علاقة جيّدة تجمع بين فيرستابن ونوريس، وسينصبّ الكثير من التركيز على علاقتهما من الآن فصاعدًا بعد هذه الحادثة على الحلبة.

وقال: "سنتحدّث بشأنها، لكن ليس الآن. ليس هذا الوقت المناسب. لكنّنا سائقو سباقات كما تعلمون".

وأردف: "توجد فجوة عمريّة بيني وبين نوريس، لهذا السبب لم نتسابق في مواجهة بعضنا البعض في فئات التسابق الصغرى، بالمقارنة مع بعض السائقين الآخرين هنا".

وأكمل: "لكن أجل، سنتجاوز ما حدث هنا".