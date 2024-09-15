فيرستابن: لم أخسر الكثير من النقاط في باكو رغم سيارتي "غير القابلة للقيادة"
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه ورغم السباق الصعب في أذربيجان، لكنه لم يخسر الكثير من النقاط ضمن معركة لقب موسم 2024 في مواجهة لاندو نوريس سائق مكلارين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
أوضح فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات، أن سيارته باتت غير قابلة للقيادة ولم ينجح بالحفاظ على الوتيرة خاصة مع الإطارات التي كانت تخسر التماسك بشكل متواصل.
وضمن معرض كلامه في المؤتمر الصحفي بعد السباق، أشار الهولندي إلى أن التعديلات التي أجراها الفريق خلال التصفيات لم تعمل في السباق.
فقال: "أدركتُ أن التعديلات التي أدخلناها في التصفيات لم تعمل، وساءت الأمور في السباق".
وأكمل: "لم يكن بوسعي الكبح على الإطلاق، ولم يكن بوسعي الهجوم في المنعطفات".
وتابع: "أحد الإطارات كان يرتفع بشكل مستمر فوق المسار. وكانت السيارة ترتدّ كل الوقت وضمن المنعطفات البطيئة".
وأردف: "السيارة كانت أشبه بسيارة غو-كارت. إن لم تكن تلامس المسار، فلن تحصل على أي تماسك!".
من جهة أخرى، كشف فيرستابن أن معدل التآكل كان أكبر مع إطارات ميديوم مقارنة بـ هارد.
فقال: "كنا نعاني من معدلات تآكل مرتفعة مع إطارات ميديوم، لكن الوضع كان أفضل مع إطارات هارد. لكنني علقت خلف (أليكسندر) ألبون ولاندو (نوريس)".
وأكمل: "كانت حرارة مكابحي وإطاراتي ترتفع كثيراً، وكان عليّ خفض سرعتي. من ثم علقت خلف (جورج) راسل، كانت وتيرتنا جيدة بالمقارنة مع المتصدرين. لكن السيارة كانت صعبة للغاية في قيادتها".
وأردف: "كانت جولة سيئة للغاية بالنسبة لي، لكنني لم أخسر الكثير من النقاط ضمن ترتيب البطولة".
واختتم: "أعتقد أن هذا هو الأمر الإيجابي الوحيد على أية حال. سنحاول بشكل أفضل المرة القادمة".
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