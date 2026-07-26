أكد ماكس فيرستابن، الذي حقق المركز الثاني بفضل أدائه القوي في السباق الصعب على حلبة هنغارورينغ، بعد عبوره خط النهاية أن النتيجة التي حققها جاءت أفضل مما كان يتوقع.

ونجحت ريد بُل في فتح الطريق أمام الصعود إلى منصة التتويج بفضل مناورة الكبح المتأخر التي نفذها السائق الهولندي عند المنعطف الأول بعد التوقفات، وهو ما أبرز أهمية الاستراتيجية وإدارة الإطارات خلال السباق.

وأوضح فيرستابن، الذي قال أن الفريق دفع بالسيارة إلى أقصى حدودها طوال السباق، تقييمه لمعركة منصة التتويج وتجاوزه لويس هاميلتون، قائلًا: "بصراحة، لم أتوقع أن أكون على منصة التتويج اليوم. لكننا عملنا بجد كبير كفريق من أجل تحقيق ذلك".

وأضاف: "كان تجاوز الانطلاقة والمنعطفين الأول والثاني دون أية حوادث أمرًا جيدًا للغاية. وبعد التوقف الأول، تمكنت من تجاوز لويس بفضل الكبح المتأخر عند دخولي المنعطف الأول".

وتابع: "بعد ذلك، كان تركيزنا بالكامل منصبًا على الحفاظ على الإطارات، والصمود حتى النهاية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية الصحيحةز وبالنظر إلى الظروف هنا، فأنا سعيد للغاية بإنهاء السباق في المركز الثاني".

وعند سؤاله عن مناورة تجاوزه لبطل العالم سبع مرات، قال السائق الهولندي: "رأيت الفرصة. وبصراحة، كانت فرصتي الوحيدة، لذلك استغليتها".

واختتم: "أداء السيارة في الكبح جيد جدًا، وقد ساعدني ذلك في تنفيذ التجاوز، لكن كل شيء كان تحت سيطرتي بالكامل".