فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض
قال ماكس فيرستابن أن سيارة ريد بُل تحولت من مهيمنة الموسم الماضي، إلى "وحش" غير مروّض حالياً.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
اعترف فيرستابن حامل اللقب ومتصدر الترتيب الحالي أن سيارة ريد بُل تحولت من مهيمنة العام الماضي إلى "وحش" غير مروّض حالياً.
كما أوضح الهولندي بطل العالم أن خسارة المصمم العبقري آدريان نيوي، ساهمت في ذلك، لكنه حثّ الفريق على إيجاد حلّ بسرعة.
فقال: "سنعمل بجد كبير لقلب الوضع".
وأكمل: "لقد تحولت السيارة إلى وحش".
وتابع: "كنت أفضّل لو بقي آدريان نيوي، لكن الواقع مختلف حالياً".
واختتم: "امتلكنا سيارة رائعة العام الماضي، لكنها تحولت إلى وحش. علينا إصلاح ذلك بسرعة".
يشار إلى أن الفارق بين ريد بُل ومكلارين انخفض إلى 8 نقاط فقط بعد جولة إيطاليا.
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