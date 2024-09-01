فيرستابن: لقبا الفورمولا 1 "غير واقعيَين" الآن مع أداء سيارة ريد بُل الحالي
أكمل فيرستابن سباق مونزا بعيدًا في المركز السادس، حيث يخشى بأن لقبي الفورمولا 1 يُفلتان الآن من بين يدي ريد بُل.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
حذّر ماكس فيرستابن من أن الفوز بكلتا بطولتي الفورمولا 1 الآن بات غير واقعي بعد أن "حوّلت ريد بُل سيارتها المهيمنة ذات مرة" إلى مسخ.
عانى فيرستابن من أجل التأهّل في مركز أفضل من السابع، كما عجز عن إحراز تقدم يذكر في سباق اليوم، ليتقدم مركزًا واحدًا فقط ويكمل سباق مونزا سادسًا أمام جورج راسل سائق مرسيدس.
والمفاجئ هو فارق التأخّر الذي عانى منه الهولندي، حيث أكمل السباق بفارق 38 ثانية عن شارل لوكلير الفائز وبفارق أكثر من 30 ثانية خلف غريمه على اللقب لاندو نوريس في المركز الثالث.
ومع حلول أوسكار بياستري ثانيًا أمام زميله في مكلارين لاندو نوريس، فقد نجح الفريق البريطاني بتقليص الفارق أكثر مع ريد بُل في بطولة الصانعين ليصل إلى 8 نقاط فقط.
لكن ومن ناحية صدارة فيرستابن لبطولة السائقين، فإنه ما يزال يتقدم بـ 62 نقطة أمام نوريس، لكن ذلك لن يكون كافيًا لأن ريد بُل لم تجد بعد إجابات لتأخرها ومشاكل التوازن على السيارة وكذلك بسبب تحسّن المنافسين.
وقد عقّب فيرستابن على ذلك بعد السباق قائلًا: "في الوقت الحالي، لم يعد الفوز بكلتا البطولتين أمرًا واقعيًا".
وأضاف: "لطالما قلت ذلك مرارًا، على الفريق أن يأتي الآن بحلول والكثير من التغييرات على السيارة، لأننا تحولنا من سيارة مهيمنة للغاية إلى سيارة غير قابلة للقيادة في غضون من 6 إلى 8 أشهر. وهذا أمر غريب جدًا بالنسبة لي، ونحتاج إلى قلب ذلك الوضع سريعًا".
وتابع: "في وضعنا الحالي، نحن سيئون على كل الحلبات، لذلك نحن بحاجة للكثير من التغييرات".
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