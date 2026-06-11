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فيرستابن: لدينا مهمة لم تنته بعد في برشلونة

عاد ماكس فيرستابن إلى الحديث عن حلبة برشلونة التي شهدت أول انتصار له مع ريد بُل، وذلك قبل انطلاق سباق هذا الأسبوع.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: آني غراف

دخل ماكس فيرستابن في صراع محتدم مع أندريا كيمي أنتونيللي خلال تصفيات موناكو، واقترب من انتزاع المركز الأول، لكنه اضطر إلى الانسحاب مبكرًا من السباق بسبب مشكلة عند الانطلاقة.

ولم يخفِ بطل العالم أربع مرات خيبة أمله بعد سباق موناكو، قائلًا: "كانت هذه النتيجة، بعد أن سار كل شيء بشكل رائع طوال عطلة نهاية الأسبوع، ضربة قاسية للغاية بالنسبة لي وللفريق".

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وأضاف: "لذلك، لدينا عمل غير مكتمل في برشلونة. تختلف كتالونيا تمامًا عن موناكو، بما تضمه من منعطفات عالية السرعة، وسلسلة لا تنتهي من المنعطفات، ومقاطع مستقيمة طويلة. ستكون اختبارًا جديًا ونقطة مرجعية ممتازة لنا لمعرفة مستوى تطورنا".

وتابع: "تحتل برشلونة مكانة خاصة جدًا في قلبي، وخاصة ذكرى ذلك الانتصار الأول قبل عشرة أعوام، فهي ذكرى استثنائية بكل معنى الكلمة".

واختتم: "كان تحقيق هدفي المهني في أول سباق لي مع الفريق شعورًا لا يمكن وصفه. ولهذا السبب لا أستطيع الانتظار للعودة إلى هناك والتسابق مجددًا".

Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل

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