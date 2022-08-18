فيرستابن: لا يوجد حلّ سريع لسيارات الفورمولا واحد "الثقيلة جداً"

ازدادت أوزان سيارات الفورمولا واحد بشكل تدريجي على مرّ المواسم، ومع تطبيق القوانين التقنية الجديدة ازدادت الأوزان بما يعادل 46 كيلوغراماً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسينات الأمان وتقوية هيكلية السيارات لتحسين مستويات السلامة أثناء الحوادث.

وتنص القوانين الجديدة على وزن أدنى للسيارات يبلغ 798 كيلوغراماً من دون الوقود. ومع إضافة 110 كيلوغرامات للوقود، فإن الوزن سيزيد عن 900 كيلوغراماً قبل انطلاقات السباقات.

وتعتبر هذه القيم بعيدة تماماً عن الـ 595 كيلوغراماً في 2008 والـ 642 كيلوغراماً في 2013 (من دون وقود).

زيادة الأوزان هذه أثارت إحباط السائقين الذين وصفوا السيارات الجديدة بالثقيلة وغير الرشيقة مشيرين لأن وزنها يعيق من أدائها.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال تأثير القوانين الجديدة، أوضح فيرستابن بأنه يرى السيارات "ثقيلة جداً" لكنه لا يعتقد بوجود حل سريع لهذه المشكلة.

فقال: "أعتقد أن اللحاق بالسيارات بات أفضل بعض الشيء، وذلك أمر إيجابي. لكن بالطبع، السيارات ثقيلة جداً، وهذا ليس بالأمر الرائع، ولا أرى حلاً سريعاً لهذه المشكلة".

وأكمل: "لكن وبشكل عام، اللحاق بالمنافسين بات أفضل. من الصعب تقييم مدى تحسّن الأمور بالنسبة لي، لكن على الأقل باتت هناك فرص للتنافس".

وأردف: "مجدداً، قد يكون اللحاق بالسيارات الأخرى سيئاً جداً على حلبات معينة، وذلك نتيجة عدة عوامل مثل ارتفاع حرارة الإطارات المفرط وغير ذلك".

من جهته، يرى لانس سترول سائق أستون مارتن أن خفض وزن السيارات سيجعل منها أكثر رشاقة.

فقال: "أعتقد أن وزن السيارات بات كبيراً جداً، وأرغب برؤية بعض التحسن في هذا الأمر بدءاً من المواسم المقبلة".

وأردف: "هناك الكثير من الأمور التي يمكننا تغييرها نحو الأفضل: جعل السيارات أكثر إمتاعاً في القيادة وأكثر رشاقة".

أما جورج راسل سائق مرسيدس، فيتفق مع فيرستابن وسترول، لكنه يرى بأن مستويات الأمان الإضافية ستجعل من خفض الوزن مسألة صعبة.

فقال: "كما قال لانس وماكس، السيارات الأخف وزناً ستكون رائعة، لكن لا يمكنك الحصول على كل شيء في هذا العالم!".

واختتم: "سبب ذلك هو عوامل السلامة، لذا لا أعلم. لا يمكنني اختيار ما يجب الإبقاء عليه وما يجب تركه، فهناك الكثير من الأمور على المحكّ".