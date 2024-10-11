مقابلة مع فيرستابن: "لا يمكننا إجبار الموظفين على البقاء في ريد بُل"

أكد بطل العالم ثلاث مرات، ماكس فيرستابن، أنه لا يمكن توقع بقاء جميع الموظفين الرئيسيين في الفريق معاً بعد أن غادر عدد من الموظفين البارزين الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وبعد الإعلان عن رحيل المصمم الأسطوري آدريان نيوي إلى أستون مارتن في مايو، سينضم المدير الرياضي لـ ريد بُل جوناثان ويتلي إلى فريق ساوبر/أودي، فيما سينضم كبير قسم الإستراتيجية ويل كورتني إلى مكلارين في المستقبل.

وتأتي هذه الانتقالات بعد عام مضطرب شهدته ريد بُل، حيث ظهرت توترات في الإدارة خلال التجارب الشتوية للموسم في البحرين، عندما تم فتح تحقيق في مزاعم سوء سلوك لمدير الفريق كريستيان هورنر، قبل أن يتم إسقاطها لاحقاً.

وكانت ريد بُل قد فقدت سابقاً المصمم روب مارشال، الذي يلعب الآن دوراً مؤثراً في فريق مكلارين، منافس ريد بُل الأقرب في البطولة.

في ذلك الوقت، حذر فيرستابن من أن الاضطرابات الداخلية في ريد بُل قد تؤدي إلى رحيل من وصفهم بـ"أعمدة" قصة نجاح الفريق، خاصةً مستشاره هيلموت ماركو.

وقال فيرستابن في سباق الجائزة الكبرى في السعودية: "أنا جزء من هذه العملية. لقد وقعت حتى عام 2028، لذلك من المهم جداً أن تبقى بعض الأعمدة الأساسية في مكانها".



وضمن حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" في سنغافورة بعد ستة أشهر، أكد فيرستابن أن ذلك لم يحدث، وأن ريد بُل اختارت الترقية من موظفيها داخل الفريق لملء الفراغات التي خلفها الموظفون الراحلون.

حيث تم تكليف مهندس سباقات فيرستابن منذ فترة طويلة، جيانبييرو لامبيازي، بمسؤوليات أوسع في هيكل الإدارة الجديد.

لكن فيرستابن يعترف بأن ريد بُل ستواجه دائماً صعوبة في الحفاظ على فريقها المتوج بالبطولات متحداً معاً، وأن الفرق المنافسة تستهدف الموظفين الأساسيين.

وأجاب فيرستابن حول ذلك بشكل أكثر وضوحاً قبل أن يضحك قائلاً: "لم نقم بذلك بشكل جيد!".

وأضاف النجم الهولندي: "كما أقول دائماً، كنت أفضل أن يبقى الجميع، ولكن في النهاية لا يمكنك منع الناس. إذا أجبرتهم على البقاء بعكس إرادتهم، أو إذا كانوا محبطين أو لا يحصلون على ما يريدونه، فقد يكون من الأفضل لهم أن يواجهوا تحدياً جديداً في مكان آخر".

واسترسل: "لكن كان سيكون من الأفضل للفريق ككل لو بقيت الأمور كما هي".

وأردف: "دائماً ما يحصل مع الفرق الناجحة أن يبدأ الناس في استهدافها. ترى ذلك في كل الرياضات. وبعض الأشخاص يحصلون على عروض كبيرة من فرق أخرى، وهذا يلعب دوراً".

وأشار فيرستابن إلى أن شخصيات بارزة مثل مدير الهندسة بن ووترهاوس ومدير الانسيابية إنريكو بالبو وقعوا على تمديد لعقديهما في وقت سابق من هذا العام، مما يجعله واثقاً من أن ريد بُل تمتلك القيادة التقنية المناسبة للمرحلة المقبلة بعد رحيل نيوي.

وأكد فيرستابن أيضاً أنه يمتلك علاقة قوية مع المدير التقني بيير واشيه، حيث قال: "أتحدث مع بيير كثيراً".

وأكمل: "عندما أذهب إلى المصنع، دائماً ما أجري اجتماعاً معه. إنه متحمس للغاية وأستمتع بالمشاركة. الأمور تسير بشكل جيد، لكن النتائج ليست ما نريده في الوقت الحالي. الأمر متروك لنا كفريق لتغيير ذلك".

وأردف: "أعتقد أنهم يعرفون ما يفعلونه، وقد أثبتوا ذلك بالفعل. هناك بعض الأشخاص الجيدين جداً في فرق أخرى، لكنني لا أعتقد أن هذه هي المشكلة الآن. لقد سرنا في طريق خاطئ، لذلك حان الوقت للضغط على زر إعادة التعيين والانطلاق في اتجاه آخر".

واختتم: "في نهاية المطاف، الأمر لا يتعلق بشخصين أو ثلاثة فقط. إنه جهد جماعي. يجب على الجميع أن يقوموا بدورهم بشكل جيد ويعملوا بجد، وهذا هو الأهم".