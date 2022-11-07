فيرستابن "لا يفهم الحاجة" للمزيد من السباقات القصيرة في الفورمولا واحد

بدأت الفورمولا واحد صيغة السباقات القصيرة في 2021 قبل تغيير قوانينها لهذا الموسم، بما في ذلك العودة لاعتبار صاحب قطب الانطلاق الأول هو السائق الذي يسجل الزمن الأسرع في تصفيات الجمعة.

كما أن نتيجة السباق القصير تحدد ترتيب انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد.

وسيقام آخر سباق قصير هذا الموسم في البرازيل، وذلك قبل زيادة العدد إلى ستة الموسم المقبل، بانتظار التأكيد الرسمي.

لكن بطل العالم مرتين، أوضح أنه يستمتع بالصيغة الاعتيادية للجولات، وأن مخاطر الإضرار بالسيارة أو التراجع للخلف في السباقات القصيرة تعني أن السائقين سيضطرون للقيادة بشكل حذر.

فقال: "في كل مرة أشارك في سباق قصير، فإن محور اهتمامي ’عدم الإضرار’ بالسيارة، وضمان البقاء ضمن المراكز الثلاثة الأولى".

وأكمل: "بالنسبة لي، إنه ليس سباقاً حقيقياً، لأنك تتجه للسباق الرئيسي وأنت تعلم بأن النقاط هناك أكثر بطبيعة الحال، بالتالي يمكنك المخاطرة قليلاً".

وتابع: "السباق القصير يمثل انطلاقة إضافية وذلك أمر مثير للحماس، لكن فقط السائقون الذين انطلقوا من مراكز متأخرة سيتقدمون للأمام، ولا يوجد الكثير من الأحداث".

بالمقابل، يرى فيرستابن أنه يتوجب على الفورمولا واحد "الالتزام بالسباق الرئيسي" بدلاً من رمي نقاط إضافية في صيغة كهذه.

فقال: "لا أفهم المشكلة في ذلك، لقد خضنا العديد من السباقات الحماسية، ولا حاجة لسباق بثُلث مسافة سباق اعتيادي!".

وأكمل: "كل السائقين يلتزمون الحذر الشديد على أية حال، لأنك إن كنت تنافس على المركز الثالث وحصل تلامس بسيط فستصبح في المركز الأخير، وبالتالي تعلم أن سباقك يوم الأحد سيصبح صعباً".

وتابع: "على الأغلب لن تغامر في ذلك، بالتالي لن يكون هذا سباقاً حقيقياً".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وأقيم سباقان قصيران في كل من إيمولا وحلبة ريد بُل رينغ هذا الموسم، شهدا مستويات مختلفة من المنافسة على الحلبة قبيل السباق الرئيسي يوم الأحد.

وكان لويس هاميلتون قد شق طريقه من المركز الأخير لينهي رابعاً في السباق القصير على حلبة إنترلاغوس الموسم الماضي، قبل تحقيق الفوز بسباق الأحد.

حيث أكد بطل العالم سبع مرات ضرورة "الانتقاء بحذر شديد" لأماكن إقامة السباقات القصيرة، مع تفضيل المسارات التي تسهل فيها التجاوزات.

فقال: "هذه السباقات لا تكون دوماً رائعة. لكنها توفر بعض الخيارات وفي بعض الأحيان لا توجد تجاوزات، لذا نأمل أن نتعلم من ذلك بألا نقيم السباقات القصيرة على حلبات تصعب فيها التجاوزات".

وأكمل: "إقامة سباقات قصيرة في حلبات مثل البرازيل توفر الكثير من الفرص، أو في أمكنة مثل باكو".

واختتم: "أنا لست ضدها. طالما أنه يتم اختيار أمكنتها بدقة".