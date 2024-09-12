فيرستابن لا يستبعد لم الشمل مع نيوي من جديد في أستون مارتن

رفض ماكس فيرستابن أن يستبعد فكرة لم الشمل من جديد مع أدريان نيوي ضمن صفوف أستون مارتن في المستقبل.

كان عبقري التصميم نيوي القوة الضاربة خلف سيارات ريد بُل التي منحت فيرستابن ألقابه الثلاثة، لكن تم تأكيد رحيله عن العلامة النمساوية في وقت سابق من هذا العام ووقع الآن مع أستون مارتن.

وسيشغل نيوي دور الشريك التقني الإداري لدى العلامة البريطانية بدءًا من العام المقبل، حيث وقع صفقة تفيد التقارير بأنها تبلغ 30 مليون جنيه استرليني سنويًا.

في المقابل، وبعد أن تم الكشف عن وجهة نيوي التالية، سُئل فيرستابن عن إمكانية أن يقود في يوم ما مرة أخرى سيارة من تصميم نيوي.

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"لدي أمور أخرى أقلق حيالها الآن وأوجه معظم تركيزي عليها" قال فيرستابن عندما سئل عن تعليقات مايك كراك مدير فريق أستون مارتن بأن الباب مفتوح دومًا أمام فيرستابن إذا ما أراد الانضمام إلى الفريق.

وأضاف: "تجمعني وأدريان علاقة تفاهم قوية، وقد بعثت برسالة له بعد تأكيد الأخبار، وأنا سعيد جدًا من أجله".

وتابع: "إنه تحدٍ جديد بالنسبة له، وأعلم كذلك بأن لورانس (سترول، مالك أستون مارتن) يضغط بكل ما لديه لإنجاح الفريق، وذلك متفهم جدًا وعليه كان يرغب بضم أدريان".

تجدر الإشارة إلى أن الرغبة للعمل مع فريق يترأسه نيوي تقنيًا قد أُثبت بأنها كافية لجذب بعض أفضل السائقين في الفورمولا 1 على مدار العقود الثلاثة الأخيرة.

وفيرستابن يعتقد بأن الأمر يظل ذاته بدءًا من 2026، عندما سيظر أول تأثير جليّ لنيوي ضمن القوانين الجديدة.

حيث قال: "لقد عملت معه لذلك أعرفه كشخص وما يقدر على فعله. وأعتقد بأن الجميع يودون العمل مع أدريان في مسيرتهم. لذلك هنالك احتمالية لذلك (لم الشمل معه مرة أخرى)، نعم".