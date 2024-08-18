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فيرستابن لا يريد لأطفاله مسيرة مهنية في عالم السباقات

كشف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه لا يريد أن يرى أطفاله يسعون خلف مسيرة مهنية في عالم سباقات الفورمولا واحد مستقبلاً.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

بعد الخروج من الفورمولا واحد، قرر يوس فيرستابن والد ماكس، تخصيص وقته لتنشئة ابنه، والعمل معه على مدار السنوات لضمان قدرته على المنافسة في عالم السباقات القاسي.

وهذا ما كان يؤدي في بعض الأحيان إلى مواقف مؤلمة.

ورغم أسلوبه القاسي، لكن يوس حقق هدفه بجعل ابنه أحد أقوى السائقين في تاريخ البطولة.

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ولطالما شوهد ماكس فيرستابن وهو يمضي الوقت مع بينولوبي ابنه صديقته كيلي بيكيه، حيث توجد الكثير من المقاطع لهما سوية.

لكن في حال بات ماكس والداً في يوم من الأيام، هل سيدفع أطفاله نحو خوض مسيرة مهنية في الفورمولا واحد؟

"من الصعب قول أي شيء بهذا الخصوص" قال فيرستابن في تصريح لـ "RTBF".

وأكمل: "بداية، علينا تحديد مدى موهبة الطفل. وفي حال كان موهوباً سأساعده، لكن وبشكل عام، سأحاول دفعه ليقوم بما يحب القيام به".

واختتم مبتسماً: "سأنصحه بعدم السعي وراء مسيرة مهنية في عالم السباقات!".

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