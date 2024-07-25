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فورمولا 1 جائزة بلجيكا الكبرى

فيرستابن "لا يريد" تذكّر سباق جائزة المجر الكبرى

لا يريد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل تذكر ما حصل في سباق جائزة المجر الكبرى من موسم 2024 للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

انطلق فيرستابن ثالثاً في السباق على حلبة هنغارورينغ لكنه اكتفى بالمركز الخامس بسبب استراتيجية خاطئة إضافة إلى وتيرة مكلارين التي باتت بوضوح الفريق الأسرع.

وتعليقاً على ما جرى في المجر على هامش جائزة بلجيكا الكبرى، قال فيرستابن: "لطالما كانت سبا حلبة مفضلة بالنسبة لي بسبب المنعطفات السريعة وفرص التجاوزات الكثيرة، كما أن الجمهور هناك يمنحني دعماً رائعاً".

وأكمل: "لم يكن السباق في المجر سهلاً، وبشكل عام إنه أسبوع للنسيان. نحن نعمل كفريق لتحسين وتيرتنا واستخلاص أقصى أداء ممكن".

وتابع: "ستكون الظروف الجوية متقلبة في هذه الجولة، سنرى ما سيحصل".

واسترسل: "يعمل الفريق بجدّ كبير من أجل آخر سباق قبل العطلة الصيفية. بعدها نحن نستحق فترة راحة. نريد العودة بشكل أقوى بعد العطلة".

واستكمل: "سنحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة".

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من جهته، يستعد زميله سيرجيو بيريز لمحاولة تقديم أفضل ما بوسعه بهدف الوصول للعطلة الصيفية بنتائج جيدة.

حيث قال المكسيكي: "لقد كان سباقاً إيجابياً جداً خاصة مع عودتي من المراكز الخلفية".

وأكمل: "كنت مرتاحاً خلف المقود طوال الجولة وأعتقد أنني أظهرت إمكانياتي. من المؤسف أنني لم أنافس على مراكز منصة التتويج، فقد كانت وتيرتي تسمح بذلك".

وأردف: "أنا واثق من نفسي (وصولاً إلى بلجيكا). عملنا سوية كفريق لإصلاح سيارتي بعد حادثة التصفيات، وذلك كان جهداً رائعاً من قبل الجميع".

واختتم: "بقي هذا السباق فقط حتى العطلة الصيفية، وأرد ردّ الجميل للفريق وتحقيق نتيجة طيبة".

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