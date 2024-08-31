فيرستابن لا يريد إلقاء اللوم على نيوي في تعثّر ريد بُل

تم الإعلان أن نيوي سيترك الفريق مع الموسم المقبل، كما أنه توقف عن العمل المباشر على السيارة مع الفريق هذا الموسم.

وربط البعض ما بين غياب عبقري التصميم وبين تراجع تأدية السيارة مؤخراً.

لكن فيرستابن متصدر الترتيب العام الحالي لا يتفق مع وجهات النظر هذه، مشيراً إلى أن رحيل نيوي لن يترك آثاراً قصيرة الأمد.

فقال: "بعد إعلان رحيله، أصبح الوضع أكثر صعوبة".

وأكمل: "لكن وحين يترك شخص الفريق، فإن تأثير خروجه لن يكون مباشراً، لأنه وحين يخرج فإن السيارة تبقى على حالها".

وأضاف: "بالتالي، تراجع النتائج ليس نتيجة غياب شخص".

وحين سُئِل إن كان هناك تواصل بينه وبين نيوي، ردّ فيرستابن: "ليس كثيراً في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "انتقل مؤخراً إلى المصنع. نحن على علاقة جيدة. ولم يكن ذلك يشكل أية مشكلة على الإطلاق".