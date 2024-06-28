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فيرستابن: لا يجب على ريد بُل تقبّل اقتراب المنافسين وكأنه أمر "عادي"

لا يعتقد ماكس فيرستابن أنه يتوجب على فريقه ريد بُل تقبّل اقتراب المنافسين وكأنه "أمر اعتيادي".

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

تمتعت ريد بُل بموسمين هيمنت فيهما خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، لكن ورغم البداية القوية لموسم 2024 الحالي إلا أن منافسيها أمثال مكلارين، فيراري ومرسيدس قد قلصوا الفارق خلفها بالفعل.

واعترف بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل بأن مساحة التطوير مع سيارة الفريق الحالية باتت صغيرة، بينما يشعر كريستيان هورنر مدير الفريق بأن المنافسين حسّنوا من أدائهم مع مرور الوقت.

لكن وضمن كلامه على هامش جائزة أستراليا الكبرى، أكد فيرستابن أنه لا يريد من ريد بُل تقبّل هذا الواقع على أنه أمر عادي أو الاكتفاء بما هو موجود.

حيث قال: "بشكل عام، الفوارق باتت أقرب. بالطبع، امتلكنا أفضلية هائلة العام الماضي، حتى السباق الأخير. لكن نعم، حالياً، باتت الهيمنة أصعب وأعتقد أنه يجب علينا توخي الصدق".

وأكمل: "بوسعنا القول: ’نعم، هذا عادي’. لا أعتقد أنه أمر عادي. علينا دوماً أن نرغب بتحقيق الأفضل، لهذا تكلمتُ في هذه المسألة".

وتابع: "بوسعي القول: ’نعم، لقد فزنا، بالتالي لا مشكلة’. لكن بالطبع، أنا لا أنظر للمسألة بهذه الطريقة".

وأردف: "علينا مواصلة العمل الجاد. إن كنا نعتقد بأن هذا أمر عادي، حينها سيتجاوزنا المنافسون".

وحين سُئِل حول النواحي التي يعتقد أن مكلارين باتت قوية فيها، أجاب الهولندي: "من الواضح أننا تراجعنا في بعض النواحي. أشعر أن مكلارين أفضل لناحية التوازن، القسمين الخلفي والأمامي للسيارة، قادرون على الهجوم ضمن المنعطفات دون ارتفاع حرارة الإطارات".

وأردف: "إنهم جيدون في كل مكان. حلبات الشوارع، الحلبات السريعة. بالطبع، نحن أقل قدرة تنافسية على حلبات الشوارع".

وتابع: "على الحفف الجانبية والمطبات: علينا حلّ هاتين المشكلتين".

واسترسل: "سهولة قيادة السيارة وكذلك توازنها.. لكن هذه أمور لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها".

واستطرد: "حالياً، من الواضح أن المنافسين حققوا خطوات أكبر منا".

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

كما كشف بطل العالم ثلاث مرات، أنه يحثّ طاقم عمل ريد بُل في المصنع على تقديم التحديثات بأسرع وقت ممكن خلال فترة العطلة الصيفية.

فقال: "نعم بالتأكيد. أنا مشغول جداً بهذه المسألة. أعمل مع المهندسين وأحاول الضغط لجلب التحديثات مبكراً".

وتابع: "يحق لي الانتقاد. لو قلتُ: ’نعم، كل شيء جيد’. فلن يسير ذلك بشكل جيد".

واختتم: "بالطبع، لديّ الثقة بتواصل عملية التطوير، لكن يجب أن نحصل على النتائج قريباً وأن نضع تلك التحديثات في السيارة".

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