فيرستابن: لا يجب على ريد بُل تقبّل اقتراب المنافسين وكأنه أمر "عادي"
لا يعتقد ماكس فيرستابن أنه يتوجب على فريقه ريد بُل تقبّل اقتراب المنافسين وكأنه "أمر اعتيادي".
Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images
تمتعت ريد بُل بموسمين هيمنت فيهما خلال حقبة المؤثرات الأرضية الحالية، لكن ورغم البداية القوية لموسم 2024 الحالي إلا أن منافسيها أمثال مكلارين، فيراري ومرسيدس قد قلصوا الفارق خلفها بالفعل.
واعترف بول موناغان كبير مهندسي ريد بُل بأن مساحة التطوير مع سيارة الفريق الحالية باتت صغيرة، بينما يشعر كريستيان هورنر مدير الفريق بأن المنافسين حسّنوا من أدائهم مع مرور الوقت.
لكن وضمن كلامه على هامش جائزة أستراليا الكبرى، أكد فيرستابن أنه لا يريد من ريد بُل تقبّل هذا الواقع على أنه أمر عادي أو الاكتفاء بما هو موجود.
حيث قال: "بشكل عام، الفوارق باتت أقرب. بالطبع، امتلكنا أفضلية هائلة العام الماضي، حتى السباق الأخير. لكن نعم، حالياً، باتت الهيمنة أصعب وأعتقد أنه يجب علينا توخي الصدق".
وأكمل: "بوسعنا القول: ’نعم، هذا عادي’. لا أعتقد أنه أمر عادي. علينا دوماً أن نرغب بتحقيق الأفضل، لهذا تكلمتُ في هذه المسألة".
وتابع: "بوسعي القول: ’نعم، لقد فزنا، بالتالي لا مشكلة’. لكن بالطبع، أنا لا أنظر للمسألة بهذه الطريقة".
وأردف: "علينا مواصلة العمل الجاد. إن كنا نعتقد بأن هذا أمر عادي، حينها سيتجاوزنا المنافسون".
وحين سُئِل حول النواحي التي يعتقد أن مكلارين باتت قوية فيها، أجاب الهولندي: "من الواضح أننا تراجعنا في بعض النواحي. أشعر أن مكلارين أفضل لناحية التوازن، القسمين الخلفي والأمامي للسيارة، قادرون على الهجوم ضمن المنعطفات دون ارتفاع حرارة الإطارات".
وأردف: "إنهم جيدون في كل مكان. حلبات الشوارع، الحلبات السريعة. بالطبع، نحن أقل قدرة تنافسية على حلبات الشوارع".
وتابع: "على الحفف الجانبية والمطبات: علينا حلّ هاتين المشكلتين".
واسترسل: "سهولة قيادة السيارة وكذلك توازنها.. لكن هذه أمور لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها".
واستطرد: "حالياً، من الواضح أن المنافسين حققوا خطوات أكبر منا".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كما كشف بطل العالم ثلاث مرات، أنه يحثّ طاقم عمل ريد بُل في المصنع على تقديم التحديثات بأسرع وقت ممكن خلال فترة العطلة الصيفية.
فقال: "نعم بالتأكيد. أنا مشغول جداً بهذه المسألة. أعمل مع المهندسين وأحاول الضغط لجلب التحديثات مبكراً".
وتابع: "يحق لي الانتقاد. لو قلتُ: ’نعم، كل شيء جيد’. فلن يسير ذلك بشكل جيد".
واختتم: "بالطبع، لديّ الثقة بتواصل عملية التطوير، لكن يجب أن نحصل على النتائج قريباً وأن نضع تلك التحديثات في السيارة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن يحرز قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في النمسا أمام نوريس بفارق 0.093 ثانية
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام بياستري وسيارتي فيراري
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
حسم مصير ريكاردو في الفورمولا واحد بات قريباً
نوريس يلاحق الـ 1% الأخيرة التي يحتاجها لهزيمة فيرستابن
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
ماركيز لا يشعر بالذنب حيال انفصال براماك ودوكاتي في الموتو جي بي
الكشف عن المشكلة التي تسببت بعدم تسجيل لوكلير لزمن سريع في القسم الثالث من التصفيات القصيرة
هاميلتون منزعج من التصفيات "الكارثية جداً" للسباق القصير في النمسا
شرح توقّف وعودة فيرستابن في التجارب الحرّة الأولى في النمسا
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات