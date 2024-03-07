فيرستابن - "لا سبب لمغادرة فريق ريد بُل" رغم مخاوف والده بشأن هورنر
لا يرى ماكس فيرستابن "أي سبب" يدعوه للرغبة في مغادرة ريد بُل، على الرغم من مخاوف والده يوس بأن فريق العلامة النمساوية على شفير "الانفجار" إذا بقي كريستيان هورنر في موقعه كمدير للفريق.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
أندي هون/ صور لات
الادعاءات ضد هورنر
وجد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل نفسه ضمن جدل كبير وسط ادعاءات موجهة له من قبل إحدى الموظفات، كما أن ريد بُل بدأت تحقيقاً مستقلاً للنظر في المسألة
بات موقع الهولندي ضمن الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقراً له، موضوعاً لتكهنات مكثفة في الأيام الأخيرة بعد أن انتقد والده يوس علناً مدير الفريق هورنر ودعا إلى رحيله.
حتى أن ذلك أثار تكهنات بأن إدارة فيرستابن قد تبحث عن طريقة للخروج من عقده الحالي، مع اعتبار مرسيدس أحد الخيارات، بينما يبحث الصانع الألماني عن بديل لنجمه لويس هاميلتون.
وحين واجه فيرستابن وسائل الإعلام في السعودية يوم الأربعاء، قلل من الحديث عن أي عدم ارتياح شخصي له مع الوضع في ريد بُل، حيث أوضح أنه لا يرغب في الانخراط كثيراً ضمن السياسة الحالية داخل الفريق.
وعندما سُئل عما إذا كان متأكداً من إكمال عقده مع ريد بُل، الذي يمتد حتى موسم 2028، قال فيرستابن: "كان ذلك، بالطبع، دائماً النية وراء التوقيع. هذا هو السبب في أننا وقعنا لفترة طويلة لنكون هنا".
وأكمل: "بالطبع، يتعلق الأمر بأداء السيارة ومن عام 2026 فصاعداً، هناك بعض الشكوك بسبب اللوائح الجديدة".
وتابع: "لكنني كنت أعلم ذلك، عندما وقعت عقدي، كما أنني أدرك ما قاموا به من أجلي خلال مسيرتي، أليس كذلك؟ لذا نعم، النية هي، بالطبع، بالتأكيد، البقاء مع هذا الفريق، لأنني أستمتع حقاً بذلك".
وأردف: "أنا أيضاً مسرور جداً داخل الفريق. لذا طالما نحن نقدم أداء جيداً فلا يوجد سبب يدعو للمغادرة".
وبينما تبدي مرسيدس اهتماماً واضحاً بمسألة التعاقد مع فيرستابن، لكن السهام الفضية اعترفت بأن مستقبله ستقرره بالتأكيد السيارة الأفضل - والتي تمتلكها ريد بُل في الوقت الحالي.
لكن من المثير للاهتمام قول فيرستابن أنه لا يمكنه استبعاد إمكانية الانضمام إلى السهام الفضية.
حيث علّق: "أعتقد أنه لم يكن أحد ليتوقع أو يرى أن لويس سينتقل إلى فيراري".
وأكمل: "في الحياة بشكل عام، لا تعرف مطلقاً ما سيحدث أو ما قد يأتي إليك، أو ما يحدث من حولك، أو ما قد يؤثر عليك".
وأردف: "لذا لا يمكنك أبداً القول بنسبة 100%، هكذا ستكون الأمور. أنا أتعامل مع حياتي بهذه الطريقة".
وتابع: "لكنني أيضاً لا أفكر في الأمر كثيراً. أنا مرتاح جداً. كما قلت، أنا مسرور جداً مع الفريق. الأداء موجود. لا يوجد سبب للمغادرة".
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