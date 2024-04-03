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الشرق الأوسط
فورمولا 1

فيرستابن: "لا داعي للهلع" إزاء برنامج محركات ريد بُل لموسم 2026 في الفورمولا واحد

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه لا داعي "للهلع" إزاء تحضيرات العلامة النمساوية لمحركاتها الخاصة بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

سيدشّن موسم 2026 حقبة جديدة مع وحدات طاقة جديدة قد تقلب موازين القوى على ساحة البطولة بالكامل، حيث سيتم التخلص من وحدة استعادة الطاقة الحرارية "ام جي يو - اتش" المعقدة، وسيتم التركيز بدلاً من ذلك على وحدة استعادة الطاقة الحركية "ام جي يو - كيه" مع مكوّنات كهربائية أكبر.

كما أن الفورمولا واحد ستتبنى وقوداً مستداماً لمحركات سداسية الأسطوانات مزودة بشواحن توربينية، لكن مع تقسيم الطاقة بنسبة 50/50 ما بين الطاقة القادمة من محرك الاحتراق الداخلي وتلك القادمة من المكوّن الكهربائي.

وفي 2026، ستنتقل ريد بُل وفريقها الرديف، آربي، من محركات هوندا إلى محركاتها الخاصة التي تعمل على تطويرها بالشراكة مع فورد.

وبالنسبة إلى العلامة النمساوية فإن الانتقال إلى محركات من إنتاجها الخاص بمثابة قفزة هائلة في المجهول، حيث وصفها كريستيان هورنر مدير الفريق "بالتحدي الأكبر" طوال تاريخ الفريق.

لكن وسط كل تلك التكهنات حول المشروع وقدرة ريد بُل الفعلية في تطوير محركات تضاهي مرسيدس وفيراري، أكد فيرستابن أنه "لا داعي للهلع" بعد.

فقال: "إن كان عليّ التكهّن والتفكير بكل شيء.. فقد أكون قلقاً حيال بقائي حياً للغد، أليس كذلك"".

وأكمل: "لذا لا أقلق كثيراً حيال هذه المسائل".

وأضاف: "بالطبع، لديّ تواصل وثيق مع كريستيان ومع العاملين هناك. الجميع يعمل بأقصى طاقة، لا داعي للهلع حيال ذلك. لم نصل بعد إلى 2026".

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من جهة أخرى، أشار فيرستابن إلى أن ريد بُل تواجه "مهمة ضخمة جداً" في مسألة تصنيع وحدات الطاقة الخاصة بها مقارنة بالمصنّعين الحاليين، إضافة إلى آودي الوافد الجديد في 2026.

فقال: "نعلم أنها مهمة ضخمة جداً، ولا نأخذ الأمر بتراخٍ. بالطبع، مع وجود مصنّعين عريقين، لن تكون هزيمتهم مهمة سهلة".

وأردف: "لكن لدينا الكثير من الأمور الجيدة في المشروع، ونحن متحمسون حيالها. سنرى مع الوقت بالطبع كيف ستسير الأمور".

يشار إلى أن البطولة تسعى مع الحقبة الجديدة، لسيارات أقصر وأضيق عرضاً إضافة إلى قطع ديناميكية متحركة مع أوزانٍ وجرّ أقل، وذلك تلافياً لحدوث بطء في سرعات السيارات على المقاطع المستقيمة حين تنتهي مدخرات الطاقة.

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