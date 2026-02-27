فيرستابن: "لا أعتقد أننا سنكون في منافسة على الفوز"

ستنطفئ الأضواء في ألبرت بارك في 8 مارس الانطلاق أول سباق في عصر جديد للفورمولا 1، مع سيارة مختلفة تمامًا ومحرك جديد كليًا. ويشعر فيرستابن، الذي على وشك بدء موسمه الثاني عشر في قمة سباقات السيارات، أن ريد بُل لن تكون منافسًا للفوز هناك.

وقال فيرستابن عبر رابط فيديو خلال يوم الإعلام الخاص بمنصّة "فيابلاي": "بشكل عام، أشعر بالتفاؤل من حيث أننا واجهنا مشاكل قليلة جدًا. ما زال الأمر مميزًا بالنسبة لي أن تمكنّا من السيطرة على كل شيء، مع وجود هذا المحرك الجديد وكثير من الأشخاص الجدد الذين انضموا للفريق. من هذا المنطلق، أنا سعيد جدًا."

ومع ذلك، يرى البطل العالمي أربع مرات مجالًا للتحسين، حيث أضاف: "إذا نظرنا إلى الأداء، فأعتقد أننا بحاجة إلى خطوة إضافية لنتمكن من المنافسة الحقيقية في المقدمة. في الوقت الحالي، لا أعتقد أننا سنكون في صراع على الفوز. يجب أن نظل واقعيين. لكن لم يكن توقعنا أن يحدث هذا فورًا مع إدخال اللوائح الجديدة ومع محركنا الخاص."

وبالرغم من ذلك بدا أن المنافسين أُعجبوا بما أظهرته ريد بُل حتى الآن.

وقال فيرستابن عن رد فعل المنافسين في الحلبة: "ربما لأنهم لم يتوقعوا ذلك أيضًا. ربما ظنوا أن المحرك سينفجر فورًا. لذا من هذه الناحية، قمنا بعمل ممتاز وكل شيء تحت السيطرة، ويمكننا أن نفخر بذلك."

وتابع: "من ناحية أخرى، نعلم أننا ما زلنا بحاجة للعمل لإيجاد المزيد من القوة. هذا ليس مفاجئًا لنا. لذلك، ما نحققه الآن يمكننا أن نفخر به، لكن بالطبع نسعى دائمًا للتحسن. كفائزين، هذه هي العقلية التي أمتلكها والفريق أيضًا. نحن واقعيون بشأن حقيقة أن الأمور لن تكون سهلة، لكن لدينا الطموح للتحسن."

وحول العمل الجاري بين الاختبارات والسباق الأول، قال: "هناك الكثير من الأشياء التي تحتاج إلى ضبط دقيق، بما في ذلك على جانب المحرك. اللوائح معقدة جدًا، وهناك دائمًا مجال للتحسين. هذا ما نركز عليه حاليًا. بالطبع، لا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل، لكن هناك دومًا إمكانية للتطوير."

وبالتفصيل أكثر عن وحدة الطاقة، أضاف: "يجب دائمًا أخذ حرارة المحرك في الاعتبار، وكذلك ظروف الحلبة، وهذا له تأثير كبير على أداء المحرك. أعتقد أن هذا مجال يمكننا أن نحرز فيه تقدمًا."

وبحسب فيرستابن، ستظهر سيارة ريد بُل "آر.بي22" في أستراليا بشكل مشابه لما كانت عليه خلال الاختبارات في البحرين. وعندما سُئل عن إمكانية ظهور سيارة مختلفة تمامًا في افتتاح الموسم، مزح أولًا قائلاً: "لا أعتقد ذلك. الألوان ستظل كما هي." قبل أن يضيف بجدية: "القطع ستبدو متشابهة إلى حد كبير، لكن خلال الموسم سترى تغييرات كبيرة في العديد من الفرق".