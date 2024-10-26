فيرستابن: كنت تحت الكثير من الضغط ولم أتوقع التأهل ثانيًا

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه تفاجأ من تأهله ثانيًا في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى في نهاية أسبوع واجه فيها المشاكل مع سيارة العلامة النمساوية.

تغيب ماكس فيرستابن عن معظم حصة التجارب الحرة الثانية التي استمرت لـ 90 دقيقة يوم الجمعة بسبب مشكلة على وحدة الطاقة وأضرار على الأرضية.

حيث كشف الهولندي بأنه كان تحت ضغط كبير خلال حصة التصفيات، ولا سيما بعد شطب عدة أزمنة له لتجاوز حدود المسار.

وقد علق حامل اللقب عقب التصفيات قائلًا: "شًطبت لي الكثير من اللفات، لذلك شعرت بأنني تحت ضغط كبير".

وأضاف: "ما زاد من حدة الأمر كذلك هو أنني بالكاد قمت بلفات في الأمس. كما أن التجارب الحرة الثالثة لم تكن جيدة على أية حال، ولهذا واجهت ضغطًا كبيرًا لخوض تصفيات جيدة".

وتابع: "لكنني في النهاية سعيد جدًا بالتواجد على صف الانطلاق الأول للسباق، حيث لم أتوقع بأن ذلك ممكنًا لأكون صريحًا".