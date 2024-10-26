جميع البطولات

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن: كنت تحت الكثير من الضغط ولم أتوقع التأهل ثانيًا

ماكس فيرستابن تأهل ثانيًا خلف كارلوس ساينز لسباق جائزة المكسيك الكبرى.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه تفاجأ من تأهله ثانيًا في تصفيات جائزة المكسيك الكبرى في نهاية أسبوع واجه فيها المشاكل مع سيارة العلامة النمساوية.

تغيب ماكس فيرستابن عن معظم حصة التجارب الحرة الثانية التي استمرت لـ 90 دقيقة يوم الجمعة بسبب مشكلة على وحدة الطاقة وأضرار على الأرضية.

حيث كشف الهولندي بأنه كان تحت ضغط كبير خلال حصة التصفيات، ولا سيما بعد شطب عدة أزمنة له لتجاوز حدود المسار.

اقرأ أيضاً:

وقد علق حامل اللقب عقب التصفيات قائلًا: "شًطبت لي الكثير من اللفات، لذلك شعرت بأنني تحت ضغط كبير".

وأضاف: "ما زاد من حدة الأمر كذلك هو أنني بالكاد قمت بلفات في الأمس. كما أن التجارب الحرة الثالثة لم تكن جيدة على أية حال، ولهذا واجهت ضغطًا كبيرًا لخوض تصفيات جيدة".

وتابع: "لكنني في النهاية سعيد جدًا بالتواجد على صف الانطلاق الأول للسباق، حيث لم أتوقع بأن ذلك ممكنًا لأكون صريحًا".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ساينز يُباغت الجميع ويُحرز قطب الانطلاق الأوّل في المكسيك

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
المزيد من
ماكس فيرستابن
فيرستابن: قوانين التسابق "مبالغ فيها" وسط تداعيات معركته مع نوريس في أوستن

فيرستابن: قوانين التسابق "مبالغ فيها" وسط تداعيات معركته مع نوريس في أوستن

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
فيرستابن: قوانين التسابق "مبالغ فيها" وسط تداعيات معركته مع نوريس في أوستن
لوكلير: فيرستابن ينافس على الحدود القصوى للقوانين وهو ما يجعل المعارك معه مثيرة

لوكلير: فيرستابن ينافس على الحدود القصوى للقوانين وهو ما يجعل المعارك معه مثيرة

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
لوكلير: فيرستابن ينافس على الحدود القصوى للقوانين وهو ما يجعل المعارك معه مثيرة
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
المزيد من
ريد بُل ريسينغ
هورنر يؤكد: تسونودا سيقود سيارة ريد بُل في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

هورنر يؤكد: تسونودا سيقود سيارة ريد بُل في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
هورنر يؤكد: تسونودا سيقود سيارة ريد بُل في تجارب ما بعد الموسم في أبوظبي
بياستري يرد على تعليقات ماركو وشائعة انتقاله إلى ريد بُل

بياستري يرد على تعليقات ماركو وشائعة انتقاله إلى ريد بُل

فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
بياستري يرد على تعليقات ماركو وشائعة انتقاله إلى ريد بُل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

خوادم بيريللي توقّفت وتسبّبت في فوضى بيانات الإطارات في تصفيات المكسيك

خوادم بيريللي توقّفت وتسبّبت في فوضى بيانات الإطارات في تصفيات المكسيك

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
خوادم بيريللي توقّفت وتسبّبت في فوضى بيانات الإطارات في تصفيات المكسيك
ساينز: المغادرة في 2025 مع تحسّن أداء فيراري "مرّة"

ساينز: المغادرة في 2025 مع تحسّن أداء فيراري "مرّة"

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
ساينز: المغادرة في 2025 مع تحسّن أداء فيراري "مرّة"
لوكلير: التصفيات على حلبة المكسيك منخفضة التماسك ليست من نقاط قوتي

لوكلير: التصفيات على حلبة المكسيك منخفضة التماسك ليست من نقاط قوتي

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
لوكلير: التصفيات على حلبة المكسيك منخفضة التماسك ليست من نقاط قوتي
ستيلا ينتقد طريقة خوض مكلارين لتصفيات المكسيك مع بلوغ نوريس "حدوده القصوى"

ستيلا ينتقد طريقة خوض مكلارين لتصفيات المكسيك مع بلوغ نوريس "حدوده القصوى"

F1 فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
ستيلا ينتقد طريقة خوض مكلارين لتصفيات المكسيك مع بلوغ نوريس "حدوده القصوى"

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط