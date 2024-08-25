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فيرستابن: كنت أنافس على المركز الثاني اليوم

ماكس فيرستابن يرى أن سباقه كان نحو المركز الثاني في هولندا بعد تراجعه الكبير خلف لاندو نوريس.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

يرى ماكس فيرستابن أنه كان ينافس على المركز الثاني في سباق زاندفورت اليوم، وذلك بعد أن تجاوزه لاندو نوريس في اللفة الـ 14 وابتعد للغاية في الأمام.

انطلق سائق ريد بُل من المركز الثاني على أرضه وأمام جماهيره في هولندا، لكنه قدم انطلاقة أفضل من نوريس ليقتنص الصدارة.

وبعد محاولات لصد هجمات سائق مكلارين، استسلم فيرستابن لحقيقة تفوق نوريس وخسر الصدارة في اللفة الـ 14.

وتعليقًا على سباقه في هولندا، قال فيرستابن عقب السباق: "دومًا ما تأمُل القيام بعمل أفضل. وقد قدمنا انطلاقة جيدة اليوم وحاولنا فعل كل شيء باستطاعتنا، لكن كان واضحًا بأننا لم نكن سريعين بالقدر الكافي".

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وأضاف: "حاولت أن أحرز المركز الثاني اليوم. حاولت خوض سباقي الخاص".

وعند سؤاله إذا ما تفاجأ من الفارق خلف نوريس، قال الهولندي: "لم أكن متفاجئًا حيال ما كنت أشعر به في السيارة. لم يكن بوسعي فعل شيء. مهما حاولت، وقد قلت هذا خلال السباق، مهما حاولت مع السيارة، لم تكن السيارة تستجب للانعطاف بشكل جيد".

وتابع: "الأمر الإيجابي اليوم كان الانطلاقة، لكن لاندو كان يبحث عن الفرصة في وقت مبكر للغاية من السباق، وأنا كنت أعاني بعض الشيء من تآكل الإطارات ولم أتمكن من جعلها تعمل بالشكل المطلوب. لكن وبعد أن تجاوزني، حاولت التركيز على الحفاظ على أفضل مركز ممكن لنا حتى النهاية".

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