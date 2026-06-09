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فيرستابن: كنت أدعو الله أن يتجه الجميع إلى اليمين بعد توقفي على الانطلاقة

قال ماكس فيرستابن إنه كان يدعو الله ألا تصطدم به السيارات الأخرى بعد تعرضه لعطل مفاجئ عند انطلاقة جائزة موناكو الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

تعرض ماكس فيرستابن، الذي انطلق من الصف الأول إلى جانب صاحب البول بوزيشن كيمي أنتونيللي في جائزة موناكو الكبرى، لعطل في المحرك عند الانطلاق، ما أدى إلى فقدان السيارة للطاقة بشكل مفاجئ وتركه في موقف خطير وسط السيارات القادمة بسرعة من الخلف.

ولحسن الحظ، تمكن السائق الهولندي من توجيه السيارة إلى الجانب الأيسر من الحلبة، قبل أن ينسحب من السباق في نهاية اللفة الأولى من دون أي احتكاك مع السيارات الأخرى.

وعلّق فيرستابن على ما حدث قائلًا: "كان المحرك يرتفع وينخفض في عدد دوراته باستمرار، وفي اللحظة التي ضغطت فيها على القابض، اختنق المحرك بالكامل".

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وأضاف: "لم تكن لدي أية طاقة، لذلك وجهت السيارة نحو اليسار مستفيدًا من احتكاك العجلات. في تلك اللحظة كنت أدعو أن يتجه الجميع إلى اليمين، ولحسن الحظ تصرف الجميع بسرعة".

وتابع: "لو كنت متصدرًا للبطولة، لكان هذا الأمر مؤلمًا للغاية. لكنه بالطبع محبط ومخيب للآمال حتى في وضعي الحالي أيضًا".

واختتم: "لأن كل سائق يريد إنهاء كل سباق يشارك فيه. آمل أن نعرف بسرعة ما الذي حدث وأن نتمكن من حل المشكلة".

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