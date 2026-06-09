فيرستابن: كنت أدعو الله أن يتجه الجميع إلى اليمين بعد توقفي على الانطلاقة
قال ماكس فيرستابن إنه كان يدعو الله ألا تصطدم به السيارات الأخرى بعد تعرضه لعطل مفاجئ عند انطلاقة جائزة موناكو الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
تعرض ماكس فيرستابن، الذي انطلق من الصف الأول إلى جانب صاحب البول بوزيشن كيمي أنتونيللي في جائزة موناكو الكبرى، لعطل في المحرك عند الانطلاق، ما أدى إلى فقدان السيارة للطاقة بشكل مفاجئ وتركه في موقف خطير وسط السيارات القادمة بسرعة من الخلف.
ولحسن الحظ، تمكن السائق الهولندي من توجيه السيارة إلى الجانب الأيسر من الحلبة، قبل أن ينسحب من السباق في نهاية اللفة الأولى من دون أي احتكاك مع السيارات الأخرى.
وعلّق فيرستابن على ما حدث قائلًا: "كان المحرك يرتفع وينخفض في عدد دوراته باستمرار، وفي اللحظة التي ضغطت فيها على القابض، اختنق المحرك بالكامل".
Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل
وأضاف: "لم تكن لدي أية طاقة، لذلك وجهت السيارة نحو اليسار مستفيدًا من احتكاك العجلات. في تلك اللحظة كنت أدعو أن يتجه الجميع إلى اليمين، ولحسن الحظ تصرف الجميع بسرعة".
وتابع: "لو كنت متصدرًا للبطولة، لكان هذا الأمر مؤلمًا للغاية. لكنه بالطبع محبط ومخيب للآمال حتى في وضعي الحالي أيضًا".
واختتم: "لأن كل سائق يريد إنهاء كل سباق يشارك فيه. آمل أن نعرف بسرعة ما الذي حدث وأن نتمكن من حل المشكلة".
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن يهنئ إسحاق حجار على منصة التتويج في موناكو
ريد بُل تحدّد سبب انسحاب فيرستابن وتخطط لتغيير المحرك بعد موناكو
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
لماذا لم يُعاقَب هاميلتون وحجار خلال فترة سيارة الأمان في موناكو؟
"المحرك كان ميتًا!".. فيرستابن محبط بعد الانسحاب في موناكو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يهنئ إسحاق حجار على منصة التتويج في موناكو
فيرستابن: كنت أدعو الله أن يتجه الجميع إلى اليمين بعد توقفي على الانطلاقة
راسل: ما زلت قادرًا على أن أصبح بطل العالم في 2026
مكلارين تعترف: وضعها كفريق زبون لمرسيدس أصبح عائقًا في موسم 2026
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات