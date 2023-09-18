فيرستابن: "كل شيء سار ضدنا" في جولة سنغافورة
كشف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه شعر بقدرته على الاقتراب من معركة منصة التتويج في سباق جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد لكن توقيت سيارة الأمان "الأسوأ على الإطلاق" حرمه من ذلك.
انطلق فيرستابن من المركز 11 لينهي خامساً في سباق شهد دخول سيارة الأمان بعد حادثة لوغان سارجانت استفاد منها السائقون للحصول على وقفة صيانة مجانية.
ولأنه استعمل استراتيجية مختلفة عبر الانطلاق على إطارات هارد ومن ثم الانتقال إلى ميديوم، فإن الهولندي لم يستفد كثيراً من فترته الطويلة حين دخلت سيارة الأمان.
علاوة على ذلك، يرى فيرستابن أن سيارة الأمان الاقتراضية التي طُبقت بسبب مشكلة سيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون، لم تساعده أيضاً لأنه لم يكن يمتلك مجموعة إضافية من إطارات ميديوم كما كان الحال مع مرسيدس.
رغم ذلك، كانت سرعة سائق ريد بُل واضحة على إطارات ميديوم حيث نجح بالتقدم للمركز الخامس بعد حادثة جورج راسل في اللفة الأخيرة والتي أخرجته من مراكز النقاط.
ويرى فيرستابن أنه ولولا سيارة الأمان أو سيارة الأمان الافتراضية، لكان قد تقدم أكثر، حيث أكمل سباقه بفارق 0.0262 ثانية فقط خلف شارل لوكلير سائق فيراري و21.4 ثانية خلف كارلوس ساينز الفائز.
فقال: "كل شيء سار ضدنا، وكذلك خلال السباق مع سيارة الأمان. كان ذلك أسوأ سيناريو ممكن. ولو أن توقيت سيارة الأمان كان في صالحنا لكنت أنافس سائقي المقدمة".
وأكمل: "خاصة وأن القسم الأخير من السباق كان سهلاً للغاية".
وأضاف: "لم تسر الأمور كما أردنا، لكن السباق كان يتحسن أكثر فأكثر، لكننا لم نكن محظوظين مع سيارتي الأمان التي لعبتا ضدنا".
وأردف: "تعلمنا الكثير مما جرى اليوم وربما مما أخطأنا به في التصفيات. لا يمكنني الخوض في التفاصيل أكثر".
وكان سيرجيو بيريز قد تأثر أيضاً بالتصفيات الكارثية لفريق ريد بُل، حيث تأهل بالمركز 13، ليتقدم حتى المركز الثامن، رغم تلقيه عقوبة 5 ثوانٍ لحادثته مع أليكسندر ألبون، إلا أنه امتلك ما يكفي من الفارق أمام ليام لاوسون ليحتفظ بمركزه.
يشار إلى أن نتيجة سباق سنغافورة وضعت حداً لسيطرة ريد بُل التي استمرت 15 سباقاً متواصلاً منذ أبوظبي 2022.
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