فيرستابن كان يحاول "النجاة" في بداية سباق سيلفرستون قبل "المخاطرة" لاحقاً

تأهل فيرستابن بالمركز الرابع على شبكة انطلاق السباق في سيلفرستون، حيث منعه تضرر أرضية السيارة في التصفيات من تسجيل زمن تنافسي.

وأثناء الانطلاقة كسب مركزاً قبل أن يعود ويتراجع مركزين ليصبح خامساً، ومع توقعات باشتداد الأمطار قررت ريد بُل إدخاله للانتقال إلى انترميديت مبكراً.

وحول هذه الفترة من السباق كشف الهولندي أنه لم يكن يرغب بالمخاطرة، بل كان يحاول البقاء والنجاة ببساطة على المسار.

حيث قال: "لم أكن أرغب بالمخاطرة كثيراً فلم يكن شعوري جيداً خلف المقود".

وأكمل: "لم أكن مرتاحاً. قلتُ ’عليّ الصمود ومحاولة النجاة’. نعم وهذا ما قمت به".

"هناك حوار متواصل بيني وبين جيانبيرو لامبيازي (مهندس سباقه)، فهو يقدم لي المعلومات".

وأضاف: "كسائق، بالطبع، في مرحلة ما وإن لم تكن تشعر أن بوسعك المواصلة على الإطارات الملساء أو تعتقد أنه حان وقت الانتقال إلى انترميديت، حينها عليك الصراخ على اللاسلكي بأنك تريد دخول المنصة".

واتخذ فيرستابن قرار الانتقال إلى الإطارات الملساء في نفس اللفة التي انتقل فيها لويس هاميلتون، حيث بدأ يظهر خط تسابق جاف على المسار.

وقرر الهولندي استعمال إطارات هارد، أما هاميلتون فاستعمل سوفت، ورغم أن سائق ريد بُل تمكن من تجاوز لاندو نوريس صاحب المركز الثاني وشقّ طريقه باتجاه هاميلتون.

لكن البريطاني نجح بالحفاظ على مركزه ليحرز الفوز على أرضه وأمام جمهوره مهدياً انتصاراً غالياً إلى مرسيدس.

ورغم أن توقيت دخول المنصة كان مثالياً، إلا أن الهولندي كشف بأن الفريق لم يكن واثقاً تماماً من ذلك.

"في النهاية، كان المسار يجف بسرعة، وحينها غامرتُ بعض الشيء" قال فيرستابن.

واختتم: "لم نكن متأكدين مئة بالمئة أنها اللفة المناسبة، لكننا قررنا الدخول، لكنها كانت بالفعل اللفة المناسبة لتبديل الإطارات".