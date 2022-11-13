فيرستابن كان "يأكل الإطارات حية" خلال سباق البرازيل القصير
قال ماكس فيرستابن أنه كان "ياكل الإطارات حية" بينما تراجع من الصدارة إلى المركز الرابع في سباق البرازيل القصير، حيث يشعر بالقلق أن ريد بُل لن تتمكن من مجاراة مرسيدس في سباق الجائزة الكبرى اليوم.
انطلق فيرستابن على إطارات ميديوم، وسرعان ما تجاوز المنطلق أولًا كيفن ماغنوسن، على غرار سائقي الصدارة في الخلف.
لكنّ الهولندي بدأ يعاني مع تآكل الإطارات ليتمكن جورج راسل من إغلاق الفارق خلفه.
وفي ظل تمتّع ريد بُل بأفضلية كبيرة على صعيد السرعة القُصوى، فقد تمكن بطل العالم مرتين فيرستابن من التشبّث بالصدارة حتى منتصف السباق، لكن راسل عاد ليُكمل تجاوزه على سائق ريد بُل في اللفة 15 وينتزع الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الرابع.
كما تمكن كارلوس ساينز ولويس هاميلتون كذلك من تجاوز الهولندي، ولا سيّما بعد تعرضه لأضرار على جناجه الأمامي إثر إحتكاك مع سائق فيراري.
واعترف فيرستابن بأن ريد بُل لا تملك إجابة للتآكل المفرط الذي تعرضت له الإطارات، ولا سيما مع تركيبة كان من المفترض أن تكون أكثر صمودًا من إطارات سوفت التي كان عليها منافسوه.
فقال: "افتقرت للتماسك من الإطارات. بطريقة ما لم تصمد إطارات ميديوم على الإطلاق، ولم تكن لدينا الوتيرة".
وأضاف: "كنت آكل الإطارات حية، لذلك لا أعلم سبب حدوث ذلك. ومن ثم كان هنالك بالطبع الاحتكاك مع الجناح الأمامي على سيارتي، والذي تضرر بعض الشيء، ولكن حتى مع جناح سليم بالكامل، كنت لأكمل السباق رابعًا كذلك".
ومع انطلاقه من المركز الثالث في سباق اليوم الرئيسي بسبب عقوبة ساينز، فإن فيرستابن يعتقد بأنه لن يكون من السهل هزيمة مرسيدس مثلما تشير هيمنة فريقه هذا الموسم.
فقال: "حتى على إطارات سوفت، أعتقد بأننا ما كنا لنملك الوتيرة التي كانت لدى مرسيدس، وذلك مُقلق بعض الشيء لسباق الغد".
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