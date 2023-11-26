فيرستابن: "كان من الغريب" تحقيق قطب الانطلاق الأول في أبوظبي

أكمل بطل العالم ثلاث مرات تصفيات أبوظبي مسجلاً الزمن الأسرع، بعد أن تفوق على سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير بفارق 0.139 ثانية، رغم فشله في تحسين زمنه خلال لفته الأخيرة.

لكن فيرستابن انتقد أداء سيارته في التجارب الحرة الحرة، حتى أن هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات قد راهن بـ 500 يورو على أن سائقه لن يصل إلى صف الانطلاق الأول.

وأشار الهولندي بدوره إلى أنه "كان من الغريب" تسجيل الزمن الأسرع نظراً لأنه عانى مع السيارة.

فقال: "كان من الغريب (تحقيق الزمن الأسرع). كنا نعاني بعض الشيء طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأكمل: "لقد تحسنت السيارة في التصفيات بالتأكيد. منذ اللفة الأولى بدا وكأن كل شيء يعمل بشكل متكامل. كان بوسعي الضغط أكثر".

وبعد الزمن الأسرع، سُمع جيانبيرو لامبيازي مهندس سباق فيرستابن وهو يقول عبر اللاسلكي: "أعتقد أنك مدين باعتذار".

وذلك في إشارة إلى انتقادات فيرستابن المتواصلة للسيارة.

وأضاف الهولندي: "مع الإطارات هنا، إن انزلقت، فإنك تخسر الكثير من الوقت. هذا ما حصل معنا خلال التجارب الحرة".

وأردف: "لكن في التصفيات، بدا كل شيء يعمل بشكل أفضل…".

واسترسل: "ليس لدي أي توقع للسباق. عادة نمتلك وتيرة جيدة. لقد كان موسماً متميزاً حقاً. وقد استمتعنا به كثيراً".

وكشف فيرستابن بأن سيارته كانت تنزلق كثيراً خلال التجارب الحرة، خاصة أنه لم يكمل سوى ربع ساعة من الحصة الثانية التي شهدت رفع العلم الأحمر مرتين.