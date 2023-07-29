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فيرستابن "كان محظوظاً" بالتأهل من القسم الثاني لتصفيات بلجيكا

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه كان محظوظاً بالتأهل عاشراً من القسم الثاني لتصفيات جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

سجل فيرستابن الزمن الأسرع خلال القسم الثالث من تصفيات بلجيكا، لكنه سينطلق سادساً في السباق الرئيسي بسبب عقوبة التراجع 5 مراكز نتيجة استبدال علبة التروس.

لكن الهولندي كاد ألا يتأهل من القسم الثاني الذي أنهاه عاشراً، حيث بدا غاضباً وهو يتكلم على اللاسلكي مع مهندس سباقه جيانبيرو لامبيازي، رغم أن بطل العالم اعتذر لاحقاً حيال ذلك.

حيث قال: "بالطبع الظروف كانت صعبة، وكان المسار يجف بسرعة كبيرة".

وأكمل: "نعم في لفتي الأخيرة خلال القسم الثاني لم أمتلك الثقة للضغط أكثر. كنت محظوظاً جداً بتواجدي عاشراً".

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وكان المسار يجف بسرعة كبيرة في القسم الثالث، حيث سرعان ما انتقل الجميع إلى إطارات سوفت لخوض معركة تسجيل أسرع الأزمنة.

وباستعمال مجموعة ثانية من الإطارات، وجد فيرستابن الثقة المطلوبة ليتقدم على الجميع في الثواني الأخيرة، رغم أن عقوبته ستمنح قطب الانطلاق الأول إلى شارل لوكلير الذي تأهل ثانياً خلفه وأمام سيرجيو بيريز.

"بالطبع، في القسم الثالث، بوسعك الضغط أكثر، ويمكنك المجازفة أكثر. هذا ما قمت به في لفتي الأخيرة" قال فيرستابن.

وأكمل: "أعلم أنني سأتراجع في سباق الأحد بسبب العقوبة، لكن هذا أفضل ما كان بوسعي اليوم".

يشار إلى أن فيرستابن تلقى عقوبة في سباق العام الماضي لينطلق من المركز 14 ويفوز بالسباق.

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