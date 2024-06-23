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فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

فيرستابن "كان ليكون ثانيًا" لولا تجاوزه لنوريس في اللفّة الأولى

أحرز بطل العالم ثلاث مرّات فوزه السابع في موسم 2024 في برشلونة، لكنّه قال أنّ تلك التجاوزات المبكّرة كانت حاسمة.

تم التحديث:
جورج راسل، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس ولاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري وكارلوس ساينز الإبن، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

قال ماكس فيرستابن أنّ فوزه بجائزة إسبانيا الكبرى جاء نتيجة تجاوزه على لاندو نوريس من الجهة الداخليّة للمنعطف الأوّل عند الانطلاقة، ومن ثمّ تجاوزه لجورج راسل المتصدّر المبكّر.

دفع فيرستابن سيارته ريد بُل على الخطّ الداخلي لنوريس في المنعطف الأوّل، وفقد بعض الزخم لعبور أحد إطاراته على العشب.

وبالرغم من أنّ الهولندي كسب المركز على نوريس، فقد تبيّن أنّ تلك المعركة كان على المركز الثاني، كون راسل عبر على الخطّ الخارجي متجاوزًا إيّاهما معًا. لكنّ فيرستابن استغلّ عامل السحب بعد ذلك ونظام "دي آر اس" في بداية اللفّة الثالثة ليتقدّم إلى الصدارة.

وقال فيرستابن أنّ ذلك ضمن سيطرته على السباق، وأنّ التواجد أمام نوريس كان حاسمًا في طريقه نحو انتصاره الـ 61 في الفئة الملكة.

وقال الهولندي: "أعتقد بأنّ ما أنجح سباقي كان انتزاع الصدارة في اللفّة الثانية وكذلك التقدّم على لاندو".

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وأضاف: "هناك فزت بالسباق بالفارق الذي كان بيني وبين لاندو. قدت بعدائيّة عالية وقدّمت سباقًا دفاعيًا منذ تلك الفترة الأولى، وذلك عبر توقّفاتنا الأبكر بالمقارنة مع لاندو".

وأكمل: "كانت أسرع منّا بقليلٍ هذا اليوم، وكانوا أفضل على الإطارات وذلك مقلقٌ بالطبع. ليس ذلك ما تودّ رؤيته، لكنّني أعتقد بأنّنا عملنا معًا بشكلٍ جيّدٍ كفريق هذا اليوم. استغللنا كلّ ما لدينا".

وأردف: "بالطبع وضعت نفسي في موقعٍ تركنا مرتاحين أكثر في الأمام بسبب الفترة الأولى. لو لم أتجاوز لاندو عند الانطلاقة فأعتقد بأنّني كنت لأحلّ ثانيًا اليوم".

من جانبه أشاد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بحسم فيرستابن في تجاوزاته المبكّرة، وشاطر رأي سائقه بأنّ اللفّات الأولى كانت مفصليّة. كما قال أنّ ريد بُل كانت واثقة من أنّها ستتمتّع بالأفضليّة على مكلارين، حتى مع فارق الإطارات الذي استغلّته الحظيرة البريطانيّة.

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