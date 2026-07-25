فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

جاءت التجارب التأهيلية على حلبة هنغارورينغ مخيبة للآمال بالنسبة إلى ريد بُل. وقبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع، أعرب مدير الفريق لوران ميكيز عن أمله في أن تناسب حلبة بودابست غير المتطلّبة للطاقة سيارة "آر.بي22" بصورة أفضل، لكن الواقع كان أصعب بكثير مما توقعه الفريق.

وسينطلق فيرستابن من المركز السادس في سباق الأحد، بينما ينطلق زميله إسحاق حجار من المركز الثامن. وزادت الأمور سوءًا بعدما التفّ فيرستابن حول نفسه عند المنعطف الأخير، وهو ما اعتبره تلخيصًا لما حدث طوال الحصة.

وقال: "كانت عطلة نهاية الأسبوع صعبة بشكل عام، لكن عندما تتراجع سيارتك في الأداء بدلًا من تراجع الإطارات، فهذه مشكلة كبيرة. وهذا ما يحدث."

وأوضح فيرستابن ذلك بوضوح عبر اللاسلكي مع الفريق مباشرة بعد الحادثة، حيث قال: "أصبحت السيارة مدمرة تمامًا من الناحية الديناميكية الهوائية، والأمور تزداد سوءًا باستمرار. يا لها من مهزلة. بصراحة، يا لها من عطلة نهاية أسبوع سيئة."

"أصبحت السيارة مستحيلة القيادة"

أوضح فيرستابن لوسائل الإعلام الهولندية داخل البادوك أن الفريق تمكن من رؤية هذه المشكلات الديناميكية الهوائية في البيانات، رغم أنه لم يكن قادرًا بعد على تحديد طبيعتها بدقة، إلى درجة جعلت السيارة "مستحيلة القيادة".

وقال: "بدأت السيارة تعاني من زيادة مستمرة في فرط الانزلاق الخلفي، وكل المشكلات كانت تزداد سوءًا. وصلت إلى المنعطف الأخير، ودارت السيارة حول نفسها مجددًا. وفي مرحلة ما، أصبحت السيارة ببساطة مستحيلة القيادة."

وأشار فيرستابن إلى أنه في حين كانت حادثتاه السابقتان ناجمتين عن الجناح الخلفي الدوار، فإن أكثر ما يثير إحباطه هو أن المشكلة تختلف في كل مرة.

وقال: "هناك دائمًا شيء مختلف يحدث. من الصعب عليّ أن أفهم الأمر، لأنني لا أعرف بالضبط ما كانت المشكلة هذه المرة. لكن من الواضح أن هناك خللًا جديدًا، لأن الفريق أخبرني بالفعل أثناء التجارب التأهيلية بأن شيئًا ما لم يكن صحيحًا في البيانات، وأنهم كانوا يرون تدهورًا في الأداء الديناميكي الهوائي."

وأضاف: "من الواضح أن هذا ليس ما تريده أثناء التجارب التأهيلية، وعند تلك المرحلة لا يمكنك حتى تعديل زاوية الجناح الأمامي. عندها يصبح توازن السيارة بالكامل خارج النطاق الصحيح."

وأوضح فيرستابن أن ذلك جعل من الصعب للغاية وضع السيارة ضمن نافذة التشغيل المثالية طوال عطلة نهاية الأسبوع في بودابست.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن ذلك، أجاب بطل العالم أربع مرات: "هذا مستحيل في الأساس."

وأضاف: "كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه صعبة للغاية، وكانت التجارب التأهيلية ميؤوسًا منها تمامًا. لم يكن هناك أي شيء يمكن القيام به."

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر باليأس بسبب مواجهة ريد بُل مشكلة مختلفة في كل سباق، قدم الهولندي ما اعتبره كثيرون أكثر تصريحاته دلالة خلال اليوم، إذ اعترف بأنه تجاوز بالفعل مرحلة اليأس.

وقال: "لا، لا، اليأس؟ هذه الكلمة لم تعد موجودة بالنسبة لي. لقد تجاوزت تلك المرحلة بالفعل. سنترك الأمر خلفنا ونحاول مجددًا غدًا."

وكان فيرستابن قد قال في وقت سابق من هذا العام، بعد جائزة اليابان الكبرى، إنه تجاوز بالفعل مرحلة "كل خيبة أمل". والآن، يبدو أن كلمة "اليأس" انضمت أيضًا إلى تلك القائمة.