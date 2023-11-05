فيرستابن: قوانين منع الإعاقة الجديدة "سيئة بالكامل"
وصف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل آخر محاولات الفورمولا واحد لمنع إعاقة السائقين لبعضهم البعض "بالسيئة بالكامل"، رغم أن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" قد يعدّلها للسباقات المقبلة.
بعد عدة حالات لتوقف السائقين في مخرج خط الحظائر في الجولات الأخيرة، عقب تطبيق قانون الزمن الأقصى للفات بهدف خفض الزحام على المسار، قررت "فيا" منع ذلك بناء على دواعي السلامة وذلك عبر تقديم توصيات جديدة لجولة البرازيل.
وذلك يسمح للسائقين بإنشاء فارق ما بين مخرج خط الحظائر وبين خط سيارة الأمان الثاني، طالما أنهم على الجهة اليسرى كي يفسحوا المجال للآخرين بالمرور.
ورغم أن التوجيه ساهم في منع السيارات من الاصطفاف خلف بعضها البعض ضمن خط الحظائر، لكن ضيق مخرج الخط والمقطع خلفه، صعّب من التجاوزات من دون الخروج إلى المنطقة العشبية.
وهذا ما حصل مع فيرستابن خلال القسم الثالث من التصفيات القصيرة.
وحين سُئِل عن رأيه في التوجيهات الجديدة، رد الهولندي: "إنها سيئة بالكامل. على هذا المسار، لدينا مخرج خط حظائر طويل مع الحائط".
وأكمل: "لكن على مسارات أخرى، في حال قمنا بتطبيق ذلك، فإنك تقود ببطء شديد بينما يتجاوزك الآخرون بسرعة 300 كيلومتر في الساعة. وأنت تقود على سرعة 15 أو 20 كي تصنع فارقاً، وذلك أمر في غاية الخطورة".
واسترسل: "بالنسبة لي، ذلك لا ينفع. بل يؤدي للمزيد من المتاعب. انظروا ما حصل في التصفيات، السائقون يخرجون على المنطقة العشبية، بما في ذلك أنا، حين كنت أحاول التجاوز".
وأضاف: "إنها فوضى، لديك ست أو ثماني سيارات تتلقى ملاحظات بسبب القيادة البطيئة. لا أعلم حقاً ما الذي يحاولون تحقيقه".
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" بأن "فيا" ستبحث في تعديل القوانين لكل حلبة، في إشارة إلى أن طبيعة حلبة إنترلاغوس جعلت من هذا الحل ممكناً.
بينما في أبوظبي على سبيل المثال، فمن غير المحتمل أن تنجح هذه المقاربة.
كما يبدو أن "فيا" راضية عن التحسن في مستويات السلامة بعد هذا الحل الجديد.
من جهته أشار لاندو نوريس سائق مكلارين إلى أنه لا يمانع القانون الجديد، لكنه يعتقد بأن الزمن الأقصى للفة هو العائق بالنسبة للسائقين.
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