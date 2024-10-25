فيرستابن: قوانين التسابق "مبالغ فيها" وسط تداعيات معركته مع نوريس في أوستن

يشعر ماكس فيرستابن بأن قوانين الفورمولا 1 الحالية مبالغ فيها، حيث نفى الادعاءات التي تشير إلى أنه لم يكن ينوي الالتزام بالمنعطف الـ 12 خلال معركته في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع لاندو نوريس.

خرج كل من فيرستابن ونوريس عن المسار عند المنعطف الـ 12 في اللفة 52 من سباق أوستن عندما كان نوريس يحاول تجاوز سائق ريد بُل، حيث بقي سائق مكلارين في المقدمة رغم إتمام التجاوز من خارج المسار.

وأشار نوريس إلى أن فيرستابن كان راضيًا تمامًا عن عدم التوجه إلى المنعطف وأنه ببساطة اتبع خطًا في القوانين التي تنص على أن السيارة التي تكون في المقدمة عند رأس المنعطف تكون لها الأحقية في المركز.

من جانبه، رد فيرستابن وأكد أنه كان دائمًا يسعى للدخول إلى المنعطف بشكل صحيح، وأن الأمر كان مجرد تسابق قوي بين سائقين.

كما أضاف أن الدفاع أصبح أكثر صعوبة مع إطارات هارد التي أثرت على تماسك المحور الأمامي وجعلته أكثر حذرًا في الكبح.

حيث قال: "من المدهش حقًا أن الناس يمكنهم قراءة أفكاري (حول تكتيكات رأس المنعطف). إنه أمر جنوني".

وأضاف: "أنا دائمًا أحاول دخول المنعطف، لم أكن أبحث عن اختصار، لذا لا أعرف حتى ما أجيب على هذا. لقد قلنا دائمًا أننا نريد التسابق بقوة، وهذا ما نحب القيام به".

وأكمل: "كانت فترة صعبة جدًا في المرحلة الثانية من السباق، حيث فقدت الكثير من التماسك في المحور الأمامي، وكان من الصعب جدًا الكبح. هذا ما جعل الدفاع أكثر صعوبة بالنسبة لي، لأنني كنت أعلم أنه إذا تأخرت في الكبح قليلاً، فسوف أغلق الإطارات ولن أحصل على التماسك الأمامي".

وتابع: "لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي هناك. أعتقد أنه بشكل عام كانت نهاية أسبوع إيجابية بالنسبة لنا، لكن لا يزال هناك بعض الأمور التي نريد تحسينها، لنبقى ضمن المعركة على البطولة".

في المقابل، مزح فيرستابن قائلاً بأن قوانين التسابق مع المنافسين أصبحت معقدة جدًا لدرجة أنه يحتاج إلى كتيب التعليمات معه في السيارة أثناء السباق، مشيرًا إلى أن الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة.

ومع ذلك، قبل أنه إذا اختفت القوانين، فستكون هناك دعوات من المراقبين للمزيد من الرقابة على الحوادث المحتملة. وأكد أنه ليس لديه "أي قلق" بشأن مناقشة أسلوب قيادته في اجتماع مستقبلي مع السائقين الآخرين.

حيث قال: "أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة أحتاج فيها دائمًا إلى كتيب القوانين في السيارة! إذا نظرنا بالطبع على مر السنين، فقد أصبح هذا الكتيب أكبر بكثير".

وأردف: "بالتأكيد الأمر مبالغ فيه، ولكنني أستطيع فهم الرأي الآخر، فإذا أزلنا القوانين ووقع حادث مرة أخرى، سيقول البعض: نحتاج إلى المزيد من القوانين! يجب أن نكون صارمين في هذا الأمر. إنه نفس النقاش دائمًا. في الماضي، ربما كانت هناك قوانين أقل، ولكنك كنت تسمع نفس النقاش: نحن بحاجة لأن نكون صارمين في هذا الأمر أو ذاك. إنها نفس القصة دائمًا".