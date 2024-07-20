فيرستابن قلقٌ من "نشر الآمال الكاذبة" للتغلّب على مكلارين بعد تأهّله ثالثًا في المجر

يشعر فيرستابن أنّه غير قادرٍ على تحديد سبلٍ ممكنة لريد بُل للتغلّب على ثنائيّ مكلارين المنطلق من الصفّ الأوّل ضمن جائزة المجر الكبرى 2024، لذا يشعر بالقلق إزاء نشر "الآمال الكاذبة".

وكان فيرستابن قد أكمل التصفيات ثالثًا في بودابست اليوم السبت، في الوقت الذي ضمن فيه لاندو نوريس قطب الانطلاق الأوّل الثاني في غضون أربعة سباقات أمام زميله أوسكار بياستري.

وعلى إثر فوزه بفارق 33 ثانية عن نوريس هنا العام الماضي، كان فيرستابن غير قادرٍ على تقديم إجابة حول قدرة ريد بُل على التغلب على الحظيرة البريطانيّة في سباق الأحد.

"همم، لا أعلم في الوقت الحاضر..." قال فيرستابن قبل الضحك بشكلٍ غريب في المؤتمر الصحفي بعد التصفيات.

وأضاف: "لكن مالذي يُمكنني فعله؟ سنبذل قصارى جهدنا، وسنُحاول الحصول على توازنٍ جيّد للسيارة. وفي حال تمكّنت من إيجاد ذلك وتبعتهم بنسقٍ جيّد. لكن لا أعلم".

وأردف: "أعني أنّ محاكاتي للمسافات الطويلة كانت مقبولة. لكنّها لم تكن مدهشة أو مميّزة. أعتقد بأنّه من الأفضل أن نكون واقعيين عوضًا عن أن نجلس هنا وننشر الآمال الكاذبة، لكنّنا سنرى غدًا. هكذا هو الأمر".

وكانت ريد بُل قد جلبت حزمة تحديثات كبيرة لهذه الجولة، حيث يعتقد فيرستابن أنّها "عملت بالتأكيد"، لكنّه عبّر عن إحباطه حيال عدم التغلّب على سيارتَي مكلارين حتّى مع هذه السيارة المحدّثة.

وقال: "لسنا في المركز الأوّل بعد، أليس كذلك؟ لذا نحتاج للمزيد. الأمر بتلك البساطة".

وأكمل: "أعتقد بأنّه بالنظر إلى التصفيات فقد كنت سعيدًا جدًا بلفّاتي، لكن على صعيد التوازن فقد كان كلّ شيء على الحافة".

ثمّ تابع: "أضغط بأقصى ما يُ/كنني، ومن ثمّ هنا بعض الأخطاء الطفيفة هنا وهناك. ربّما ضغطت أكثر ممّا فعلت هنا العام الماضي. لذا ذلك يعني أنّنا أبطأ قليلًا، وأمامنا بعض العمل للقيام به".