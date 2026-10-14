فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن: قد يكون هذا انتصاري الأخير رفقة جي بي .. كانت لحظة استثنائية للغاية

أوضح ماكس فيرستابن، الفائز بجائزة سنغافورة الكبرى، أنه ربما احتفل للمرة الأخيرة بانتصار إلى جانب مهندس سباقه جيانبييرو لامبياسي، الذي انضم إليه على منصة التتويج.

أحمد مجدي

منشور: 14-10-2026

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ماكس فيرستابن وجانبييرو لامبياسي، ريد بُل

بعد تحقيقه الفوز بجائزة سنغافورة الكبرى، وهو انتصار لم يسبق له تحقيقه على هذه الحلبة طوال مسيرته، استعاد ماكس فيرستابن تفاصيل العلاقة الخاصة التي تجمعه بمهندس سباقه جيانبييرو لامبياسي، المعروف باسم "جي بي"، كما تحدث عن الفوز رغم المشكلات التي واجهها الاتصال اللاسلكي.

وشكّل انضمام لامبياسي، الذي يستعد لمغادرة الفريق في نهاية الموسم متجهًا إلى مكلارين، إلى فيرستابن على منصة التتويج مفاجأة ولحظة عاطفية للسائق الهولندي.

وتعليقًا على لحظة منصة التتويج والعطل التقني الذي أصاب الاتصال اللاسلكي، قال فيرستابن: "لم أكن أتوقع أن يصعد إلى منصة التتويج، لذلك كنت سعيدًا للغاية لأنه كان هو".

وأضاف: "قد يكون هذا انتصارنا الأخير مع جي بي، ولذلك كانت لحظة استثنائية للغاية".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

وتابع بشأن مشكلة الاتصال اللاسلكي: "لم يتمكنوا من سماعي إطلاقًا عبر اللاسلكي. لحسن الحظ، كنت أستطيع سماعهم، لكنك تحتاج أحيانًا إلى طرح الأسئلة أو تقديم المعلومات".

وأكمل: "مع ذلك، فإن 90 بالمئة مما قاله جي بي كان يتناول الأسئلة نفسها التي كنت سأطرحها على أية حال، لذلك لم نواجه مشكلة".

وبعدما أشار إلى شعوره بقلق عابر عند بداية السباق، قبل أن يفرض سيطرته لاحقًا، وصف فيرستابن ما حدث قائلًا: "حدث خطأ مجددًا عند الانطلاقة، قبل انطفاء الأضواء مباشرة".

وأردف: "لم أتمكن من سماع صوت المحرك الذي يُفترض أن أسمعه، وفكرت حينها: ها نحن نعود إلى المشكلة نفسها مجددًا. لحسن الحظ، كانت انطلاقتي جيدة، وإن لم تكن بالمستوى الذي كان ينبغي أن تكون عليه، وعلينا أن نفهم أين أخطأنا. بعد ذلك، ضيّقت المساحة أمام شارل لوكلير قدر الإمكان ولم أسمح له بتجاوزي".

واختتم: "بخلاف ذلك، كان سباقًا مثاليًا. كانت وتيرتنا قوية للغاية، خصوصًا على إطارات السوفت، كما كان أداء إطارات الميديوم جيدًا أيضًا. وعندما أجرى شارل توقف صيانة كان أشبه بتوقف مجاني، اضطررت إلى الضغط لفترة من الوقت حتى لا تتقلص الفجوة بيننا كثيرًا، لكن كل شيء ظل تحت السيطرة".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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