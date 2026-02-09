فيرستابن قبل تجارب البحرين: قدمنا بداية "جيدة"
أكد بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، أن فريقه ريد بُل قدم بداية قوية مع محركه الجديد لموسم 2026، مؤكداً أن هذه الانطلاقة لفتت انتباه المنافسين.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ريد بُل ريسينغ
يدخل فريق ريد بُل حقبة القوانين التقنية الجديدة بإنتاج وحدة طاقة خاصة به للمرة الأولى في تاريخه.
وضمن شراكته مع عملاق صناعة السيارات الأمريكي فورد، طوّر الفريق محرك 2026 داخلياً بالكامل.
وقبل الاختبارات التمهيدية المغلقة التي أُقيمت في برشلونة أواخر يناير، أثيرت العديد من التساؤلات حول المستوى الذي سيتمكن ريد بُل من الوصول إليه مع هذا المحرك الجديد.
لكن ردود الفعل الأولية، لا سيما من جانب مرسيدس، أشارت إلى أن ريد بُل قدّمت بداية قوية جداً في هذه الحقبة الجديدة بالفعل.
وقد حققت سيارة ريد بُل لعام 2026 عدداً كبيراً من اللفات، وأظهرت موثوقية لافتة خلال اختبار برشلونة.
وفي حديثه بعد الاختبارات، قدّم فيرستابن تقييماً حذراً لكنه إيجابي.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
حيث قال فيرستابن في تصريح لموقع الفورمولا 1 الرسمي: "بشكل عام، كانت الأمور جيدة جداً".
وأكمل: "لم أكمل عددًا كبيرًا من اللفات في صباح أول يوم، وكان ذلك جزئياً بسبب الأحوال الجوية".
وتشير كلمات السائق الهولندي إلى أن شراكة "ريد بُل – فورد" اجتازت أول اختبار جدي لها بنجاح.
كما تكشف أن ملامح توازن القوى قبل موسم 2026 بدأت تتضح في وقت أبكر مما كان متوقعاً.
