جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

فيرستابن في صدارة التجارب الحرة الأولى على حلبة مونزا أمام لوكلير ونوريس

سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كانت الأجواء مناسبة للغاية على الحلبة دون أية أمطار أو رياح، وأنهى فيرستابن الحصة الأولى أولاً، متقدماً على شارل لوكلير ولاندو نوريس سائقي فيراري ومكلارين.

وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة أندريا كيمي أنتونيللي على متن مرسيدس، لكنه تعرض لحادثة تضررت فيها السيارة وتسبب برفع العلم الأحمر.

مجريات الحصة - حادثة أنتونيللي

بدأت التجارب الحرة الأولى على مسار جاف وأجواء صحو، وبدأ السائقون على أنواع مختلفة من الإطارات، سوفت، ميديوم وهارد (مع يوكي تسونودا سائق آربي).

وشهدت الحصة مشاركة أندريا كيمي أنتونيللي الناشئ - الذي تشير التكهنات بشدة لأنه سينضم إلى مرسيدس العام المقبل بديلاً عن لويس هاميلتون - على متن السيارة الفضية.

وكذلك مشاركة فرانكو كولابينتو، الذي سيقود منذ هذه الجولة بديلاً عن لوغان سارجنت وذلك بعد تأكيد ويليامز التخلي عن خدماته بشكل رسمي.

لكن لم تكد تمر عشر دقائق فقط، حتى خسر أنتونيللي السيطرة على السيارة في منعطف بارابوليكا ليرتطم بالحواجز ويحطّم السيارة، ويتم رفع العلم الأحمر.

وبعد ربع ساعة تقريباً، تم استئناف الحصة من جديد.

وبعد انتصاف الحصة، كان لويس هاميلتون في صدارة الترتيب المؤقت على إطارات سوفت، متقدماً على فالتيري بوتاس سائق ساوبر (سوفت)، قبل أن يتقدم عليه زميله السابق ويتقدم للمركز الأول المؤقت.

بينما وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثالث على إطارات سوفت أيضاً.

ومع انتقال بقية السائقين لإطارات سوفت، تقدم شارل لوكلير للمركز الثاني بفارق 0.012 ثانية خلف بوتاس وأمام هاميلتون، قبل أن تتحسن حالة المسار تدريجياً وتتغير الأزمنة والمراكز من جديد.

حيث قفز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل للصدارة المؤقتة أمام لوكلير، لاندو نوريس (مكلارين) وكارلوس ساينز (فيراري)، وجميعهم على سوفت.

وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، نوريس ساينز وبوتاس الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أوسكار بياستري أكمل سادساً أمام هاميلتون، أليكسندر ألبون (ويليامز)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) مكملاً ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 19

1:21.676

   255.335
2 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 23

+0.228

1:21.904

 0.228 254.624
3 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 26

+0.241

1:21.917

 0.013 254.584
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 24

+0.450

1:22.126

 0.209 253.936
5 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 21

+0.451

1:22.127

 0.001 253.933
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 23

+0.523

1:22.199

 0.072 253.711
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 24

+0.538

1:22.214

 0.015 253.664
8 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 24

+0.544

1:22.220

 0.006 253.646
9 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 21

+0.635

1:22.311

 0.091 253.365
10 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 18

+0.639

1:22.315

 0.004 253.353
شاهد كامل النتائج  

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ويليامز اختارت كولابينتو لأن شوماخر "ليس مميزًا"
المقال التالي تحديث أرضيّة فيراري في مونزا للخروج من "الفخ" الذي وقعت فيه

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية
ماركو: يوس فيرستابن يحبّ وولف أكثر من هورنر

ماركو: يوس فيرستابن يحبّ وولف أكثر من هورنر

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ماركو: يوس فيرستابن يحبّ وولف أكثر من هورنر
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاكينن يرشّح مكلارين للفوز بلقب موسم 2024
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 

ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
ساينز يأمل حلّ مشكلة كبيرة لدى فيراري بالوصول إلى مونزا 
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
مواعيد جائزة إيطاليا الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
ساينز يحدد موقفه من العودة إلى فيراري في المستقبل

ساينز يحدد موقفه من العودة إلى فيراري في المستقبل

فورمولا 1
ساينز يحدد موقفه من العودة إلى فيراري في المستقبل
فيراري تؤكد جلب حزمة تحديثات في مونزا

فيراري تؤكد جلب حزمة تحديثات في مونزا

فورمولا 1
فيراري تؤكد جلب حزمة تحديثات في مونزا
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

بيانات السرعة "المدهشة" التي تشرح السبب وراء حادثة أنتونيللي في مونزا

بيانات السرعة "المدهشة" التي تشرح السبب وراء حادثة أنتونيللي في مونزا

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بيانات السرعة "المدهشة" التي تشرح السبب وراء حادثة أنتونيللي في مونزا
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.003 ثانية
وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى

وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف يدعم أنتونيللي بعد حادثه في جائزة إيطاليا الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون

موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون

MGP موتو جي بي
جائزة أراغون الكبرى
موتو جي بي: ماركيز يكسر الزمن القياسي ويتصدّر التجارب الثانية في أراغون

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط