فيرستابن في صدارة التجارب الحرة الأولى على حلبة مونزا أمام لوكلير ونوريس
سجل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة إيطاليا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
كانت الأجواء مناسبة للغاية على الحلبة دون أية أمطار أو رياح، وأنهى فيرستابن الحصة الأولى أولاً، متقدماً على شارل لوكلير ولاندو نوريس سائقي فيراري ومكلارين.
وشهدت التجارب الحرة الأولى مشاركة أندريا كيمي أنتونيللي على متن مرسيدس، لكنه تعرض لحادثة تضررت فيها السيارة وتسبب برفع العلم الأحمر.
مجريات الحصة - حادثة أنتونيللي
بدأت التجارب الحرة الأولى على مسار جاف وأجواء صحو، وبدأ السائقون على أنواع مختلفة من الإطارات، سوفت، ميديوم وهارد (مع يوكي تسونودا سائق آربي).
وشهدت الحصة مشاركة أندريا كيمي أنتونيللي الناشئ - الذي تشير التكهنات بشدة لأنه سينضم إلى مرسيدس العام المقبل بديلاً عن لويس هاميلتون - على متن السيارة الفضية.
وكذلك مشاركة فرانكو كولابينتو، الذي سيقود منذ هذه الجولة بديلاً عن لوغان سارجنت وذلك بعد تأكيد ويليامز التخلي عن خدماته بشكل رسمي.
لكن لم تكد تمر عشر دقائق فقط، حتى خسر أنتونيللي السيطرة على السيارة في منعطف بارابوليكا ليرتطم بالحواجز ويحطّم السيارة، ويتم رفع العلم الأحمر.
وبعد ربع ساعة تقريباً، تم استئناف الحصة من جديد.
وبعد انتصاف الحصة، كان لويس هاميلتون في صدارة الترتيب المؤقت على إطارات سوفت، متقدماً على فالتيري بوتاس سائق ساوبر (سوفت)، قبل أن يتقدم عليه زميله السابق ويتقدم للمركز الأول المؤقت.
بينما وضع أليكسندر ألبون سيارته ويليامز بالمركز الثالث على إطارات سوفت أيضاً.
ومع انتقال بقية السائقين لإطارات سوفت، تقدم شارل لوكلير للمركز الثاني بفارق 0.012 ثانية خلف بوتاس وأمام هاميلتون، قبل أن تتحسن حالة المسار تدريجياً وتتغير الأزمنة والمراكز من جديد.
حيث قفز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل للصدارة المؤقتة أمام لوكلير، لاندو نوريس (مكلارين) وكارلوس ساينز (فيراري)، وجميعهم على سوفت.
وهكذا انتهت الحصة مع فيرستابن أولاً أمام لوكلير، نوريس ساينز وبوتاس الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
أوسكار بياستري أكمل سادساً أمام هاميلتون، أليكسندر ألبون (ويليامز)، سيرجيو بيريز (ريد بُل) وفرناندو ألونسو (أستون مارتن) مكملاً ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الأولى
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|19
|
1:21.676
|255.335
|2
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.228
1:21.904
|0.228
|254.624
|3
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|26
|
+0.241
1:21.917
|0.013
|254.584
|4
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|24
|
+0.450
1:22.126
|0.209
|253.936
|5
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|Sauber
|Ferrari
|21
|
+0.451
1:22.127
|0.001
|253.933
|6
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.523
1:22.199
|0.072
|253.711
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+0.538
1:22.214
|0.015
|253.664
|8
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|24
|
+0.544
1:22.220
|0.006
|253.646
|9
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|21
|
+0.635
1:22.311
|0.091
|253.365
|10
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|
+0.639
1:22.315
|0.004
|253.353
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