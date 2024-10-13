فيرستابن في حيرة من أمره حيال انتقادات فريق ريد بُل
تحدّث ماكس فيرستابن حول التكهّنات التي شملت نظام الكبح غير المتماثل وما قاله زاك براون من مكلارين.
زاك براون، المدير التنفيذي لمكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات
قال فيرستابن أنّه كان متفاجئًا بالشائعات التي انتشرت في الفترة الصيفيّة حول الاستخدام المزعوم لنظام الكبح غير المتماثل، وتطرّق إلى محاولة الفرق المنافسة إحداث المتاعب.
فبعد سيطرتها على بداية موسم 2024، تحوّل أداء ريد بُل نحو الأسوأ قرب جائزة ميامي الكبرى عندما جلبت مكلارين حزمة تحديثات كبيرة حوّلت سيارة "ام.سي.ال38" إلى سيارة فائزة، بينما دخلت ريد بُل في درب تطوير خاطئ على سيارتها "آر.بي20".
وعانت ريد بُل في البداية للاستجابة، حيث يعود فوزها الأخير إلى جائزة إسبانيا الكبرى في يونيو الماضي، وواجهت مشاكل كبيرة في التحكّم والانعطاف.
وتزايد التكهّنات بشأن مصدر تراجع أداء ريد بُل في العطلة الصيفيّة عندما ضيّقت "فيا" القيود المفروضة على قوانين الكبح غير المتماثل، لتُغلق بذلك ثغرة لموسم 2026 وقامت بإعادة صياغة كتيّب القوانين لهذا العام كذلك.
وأكّدت "فيا" أنّ تغيير القانون لم يكن بسبب استخدام أيّ فريقٍ حاليًا لهكذا نظام، لكنّ ذلك لم يُوقف الشائعات بشأن استخدام ريد بُل لهكذا حلٍ في سيارتها "آر.بي20" واضطرّت للتخلي عنه.
وبحديثه بشكلٍ حصري لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، تحدّث فيرستابن حول ذلك الفصل من الموسم، وقال حيال ذلك: "دائمًا ما يختلق البعض هذه القصص. أجد من الغريب كيف يُمكنهم اختلاق هذه الأمور، لكن ذلك هو الوضع. ذلك جزء من اللعبة، لكنّني عادة ما أغضّ النظر عن ذلك".
وأضاف: "أتواجد في الفورمولا 1 منذ 10 أعوام، ولا أضيّع وقتي في هذه الأمور. بالكاد أقرأ أيّ شيء حول الفورمولا 1 في كلّ الأحوال. بالطبع أرى شيئًا ما من حين لآخر أو يخبرني أحدهم: هل رأيت ما قاله ذلك الشخص؟".
وتابع: "لكنّني أقول دائمًا أنّ بوسع الجميع قول ما يريدون. لن أضيّع طاقتي في ذلك. لذا لا أكترث لما يقوله الآخرون".
كما تلقت ريد بُل انتقادات من الفرق المنافسة حيال تراجع أدائها وصراع السلطة داخل أسوارها، وهو ما دفع زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين للقول بأنّ ريد بُل "تزعزعت". قبل أن يصف الفريق لاحقًا بالبيئة "السامة".
وقال فيرستابن حول ذلك: "على من يقولون هذه الأشياء التركيز على فرقهم. ليس ذلك شيئًا مُوجّهًا بالتحديد إلى زاك براون بالمناسبة، بل ينطبق على الجميع. يحتاج الناس للتركيز على أنفسهم وذلك ما أقوم به كذلك".
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