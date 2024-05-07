فيرستابن: فوز نوريس في ميامي لن يكون الأخير له

تفوق نوريس على فيرستابن بفارق 7 ثوان مستفيداً من وقفة صيانة واحدة خلف سيارة الأمان - بعكس منافسيه - وذلك عقب الحادثة التي جمعت كيفن ماغنوسن ولوغان سارجنت.

وفاز فيرستابن في سباقي ميامي الماضيين، لكنه ونظراً لأنه أجرى التوقف قبل دخول سيارة الأمان، فقد بقي خلف نوريس المتصدر المؤقت حينها.

وبعد إعادة الانطلاقة، تمكن نوريس من صدّ فيرستابن - الذي اعترف بأنه كان يعاني على متن السيارة - وقام بتوسيع الفارق ليحرز أول فوز له في الفورمولا واحد.

وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها فيرستابن أحد سباقات الموسم الجاري بعد انسحابه من سباق أستراليا الذي فاز به كارلوس ساينز على متن فيراري.

"تفوز وتخسر. أعتقد أن هذه هي السباقات أليس كذلك؟" قال النجم الهولندي في تصريح لقناة "سكاي".

وأكمل: "كان اليوم صعباً. على إطارات ميديوم لم يكن شعوري رائعاً. كنا نبتعد في الأمام لكن ليس بالقدر الذي أردناه".

وأردف: "حالما أكملنا منصة الصيانة وسمعتُ أزمنة لفات مكلارين قلتُ في نفسي ’واو، إنهم سريعون للغاية’. حالما انتقلوا لإطارات هارد، كانوا يمتلكون وتيرة أسرع، خاصة لاندو، كان يحلّق. كان ذلك القسم صعباً جداً بالنسبة لنا".

وأضاف: "لكن في يوم سيء، سأقبل بتحقيق المركز الثاني. أنا مسرور جداً من أجل لاندو. لقد كان فوزاً منتظراً منذ زمن بعيد. لن يكون فوزه الأخير كذلك، لذا إنه يستحقه بالفعل".

وحين سُئِل إن كانت سيارة مكلارين المحدّثة تعكس وتيرة حقيقية، ردّ الهولندي: "آمل ألا يكون ذلك حقيقياً!".

وأكمل: "لقد جلبوا تحديثات. لذا نعم بالتأكيد، يبدو أنها تعمل. أمامنا بعض العمل".

واسترسل: "لم تكن هذه أفضل جولاتنا لناحية وتيرة السباق، لكننا سنحلل كل شيء وسنحاول العودة بقوة".

يشار إلى أن شارل لوكلير سائق فيراري الذي حقق المركز الثالث، أثنى بدوره على أداء نوريس ووصفه "بالعمل المذهل".

فقال: "أنا مسرور حقاً من أجل لاندو. إنه يستحق الفوز. لقد قام بعمل مذهل اليوم. كنا نتوقع لهم أن يكونوا سريعين لكن ليس بهذه السرعة!".