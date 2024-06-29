فيرستابن فاز بـ "المعارك المثيرة" مع ثنائيّ مكلارين في السباق القصير

تصدّر فيرستابن السباق عند الانطلاقة أمام نوريس، في الوقت الذي تعيّن فيه على الأخير الدفاع أمام زميله أوسكار بياستري في بقيّة اللفّة الافتتاحيّة.

ومع عدم قدرة فيرستابن على الابتعاد خارج مجال "دي آر اس" في اللفّات الأولى، اضطرّ سائق ريد بُل لاتّباع خطوط دفاعيّة في المنعطفين الثالث والرابع، وذلك قبل أن يُقدم نوريس على هجوم شرسٍ في اللفّة الخامسة.

وبعد أن كبح بشكلٍ متأخّر للغاية، انغمس نوريس وفيرستابن بشكلٍ عميقٍ في المنعطف، وهو ما سمح لبياستري بالدخول في المعركة.

وبالوصول إلى المنعطف الرابع فقد ترك نوريس مساحة كافية على الخطّ الداخلي ليستغلّها فيرستابن ويردّ فورًا مستعيدًا الصدارة بالرغم من إغلاقه لإطاره الأماميّ الأيمن، وهو ما تسبّب في عبور نوريس للمنعطف بشكلٍ واسعٍ نسبيًا وبالتالي خلق فجوة لبياستري الذي استغلّها للقفز إلى المركز الثاني.

وابتعد فيرستابن أخيرًا خارج مجال "دي آر اس" في اللفّة العاشرة وشقّ طريقه نحو الفوز بالسباق القصير للمرّة الثانية في موسم 2024.

وقال الهولندي بعد السباق: "كانت لفّة أولى جيّدة. لكن حالما سُمح باستعمال نظام دي آر اس، فقد كان من الصعب الإفلات من ذلك. تطلّب الأمر بضع لفّات، وكانت بعض المعارك المثيرة كذلك".

وأردف: "لكن حالما خرجت من نظام دي آر اس، فقد كان بوسعي إكمال سباقي لوحدي وبدا الوضع أفضل قليلًا".

كما شرح فيرستابن ما قاله عبر اللاسلكي بأنّ سيارته "تتعثّر كثيرًا" على صعيد حاجتها لإعادة شحن البطاريّة على حساب السرعة القصوى، حيث قال: "ذلك لأنّهم يستخدمون نظام دي آر اس، لذا يستخدمون طاقة أقلّ، لأنّهم يمضون وقتًا أقلّ على الخطوط المستقيمة، ويلحقون بي".

وأضاف: "أعتقد بأنه حال خروجهم من الصورة، فقد كان بوسعي العودة إلى وضع الإدارة الطبيعيّ للطاقة، ومن ثمّ كان الوضع على ما يرام مرّة أخرى".