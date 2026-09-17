فيرستابن فاجأ نفسه حتى بأدائه في تحدي الكارتينغ

تجاوز ماكس فيرستابن توقعاته الشخصية عندما أكمل تحدي الكارتينغ في سيلفرستون بزمن مذهل، بعدما واجه 100 منافس.

وأقامت ريد بُل يوم الأربعاء فعالية "ماكس ضد 100"، التي وضعت بطل العالم أربع مرات في مواجهة 100 سائق كارتينغ من الهواة، بينهم صناع محتوى وأفراد من قطاع رياضة السيارات ورياضيون.

وانطلق فيرستابن من المؤخرة، وكان عليه تجاوز جميع المنافسين الـ100 خلال 30 لفة على حلبة مخصصة في سيلفرستون، ضمت منشأة الكارتينغ وأجزاء من الحلبة الفعلية مثل بروكلاندز.

لكن الهولندي احتاج إلى 14 لفة فقط، أي 37 دقيقة، لإكمال التحدي، مستفيدًا من لفة افتتاحية جنونية أقصى خلالها 64 منافسًا، قبل أن يصل العدد إلى 84 بحلول اللفة الخامسة.

وقال فيرستابن، الذي بدا في حالة معنوية مرتفعة: "عندما كنت متجهًا إلى شبكة الانطلاق ورأيت المكان الذي كان يتعين عليّ أن أبدأ منه، قلت لنفسي: 'أوف، هذا بعيد جدًا إلى الخلف'".

وأضاف: "لكن بعد اللفة الأولى قلت: 'أعتقد أننا بخير، أعتقد أن الأمور جيدة.' كان الأمر يعتمد بشكل أساسي على أول لفتين. فإذا تمكنت من تجاوز أول لفتين بشكل جيد، فعندها، نعم، كم ستكون؟ 15 أو 20 لفة؟".

وأكمل: "لكن اللفة الأولى سارت أفضل قليلًا مما توقعت، وهذا ساعد كثيرًا."

وكان واضحًا منذ إطفاء أضواء الانطلاق مدى تفوق سرعة رد الفعل لدى نجم الفورمولا 1 مقارنة بالسائق العادي، إذ تجاوز نحو 12 منافسًا مباشرة من الانطلاقة قبل أن يشق طريقه وسط الفوضى باتجاه المنعطف الأول.

وأضاف: "أنت تتصرف بالغريزة مهما حدث. عندما تنطفئ الأضواء، تنظر نوعًا ما إلى الأماكن التي توجد فيها الفجوات، وبعد ذلك عليك أيضًا أن تثق بالأشخاص المحيطين بك وألّا يقوموا بأي شيء جنوني".

وأكمل: "بصراحة، لم يفعلوا ذلك. كانوا متحمسين جدًا فيما بينهم، لكنهم كانوا لطفاء جدًا معي أيضًا. لذلك لم يكونوا بحاجة إلى الاصطدام بي أو أي شيء من هذا القبيل".

ثمّ تابع: "لكن عليك أن تتصرف بسرعة كبيرة بمجرد أن ترى كل شيء يتكشف أمامك".

وخاض فيرستابن العديد من هذه التحديات التي ظلت ريد بُل تضعه فيها منذ ظهوره الأول مع الفريق في 2016، سواء كانت قيادة سيارات جي تي في الاختبارات أو حتى خوض سباقات الكرفان إلى جانب زميله السابق دانيال ريكاردو.

وتشتهر العلامة النمساوية بتنظيم فعالياتها الغريبة، وقد لمح السائق البالغ من العمر 28 عامًا أيضًا إلى تحديات أخرى في المستقبل، قائلًا: "قلت من قبل، وكنت أفكر: 'ربما 200' " هاوٍ لمواجهتهم في السباق.

وأضاف لاحقًا: "مع ريد بُل، يأتون دائمًا بأفكار مجنونة وممتعة، وهذا يناسبني. أستطيع أن أكون على طبيعتي حقًا. والطريقة التي نُظمت بها الفعالية اليوم، أعرف أنها تتطلب الكثير من الجهد للقيام بشيء كهذا ودعوة هذا العدد الكبير من الأشخاص، لكنها ممتعة جدًا للمشاركة فيها".

وأردف: "أحيانًا أتذكر ما فعلته بالفعل في الماضي وأقول لنفسي: 'يا إلهي، هل فعلت ذلك حقًا؟' إنه أمر ممتع، وبالتأكيد واحد من أفضل التحديات الموجودة. كم مرة تتاح لك فيها فرصة ابتكار شيء كهذا؟ أن تتسابق ضد مئة شخص آخر. أعتقد أنه أمر رائع جدًا، ولا يستطيع القيام بشيء كهذا سوى ريد بُل".