فيرستابن غير مستاء من صافرات الاستهجان "الاعتيادية" من جمهور ميامي

في المرة الثانية التي تستضيف بها ميامي سباق فورمولا واحد، تمت إقامة مراسم تعريفية للسائقين أمام الجمهور، من تقديم مغني الراب الأمريكي أل.أل كول جيه.

وكان فيرستابن آخر من تم تقديمهم، حيث كانت ردة الفعل تجاهه متباينة، تضمنت كذلك بعض صافرات الاستهجان من قبل الجمهور في المدرجات.

وخلال السباق، نجح الهولندي بالتقدم من المركز التاسع ليفوز في السباق متفوقاً على صاحب قطب الانطلاق الأول، زميله في الفريق، سيرجيو بيريز.

وعلى منصة التتويج، تلقى المزيد من صافرات الاستهجان.

وحين سُئِل إن كان لذلك أي تأثير عليه، أشار فيرستابن إلى أن هذا ليس إلا بسبب نجاحاته.

فقال: "أعتقد أنك لو كنت سائقاً تنافس آخر الترتيب، فلن يقوم أحد بمثل ردات الفعل هذه، صحيح؟ من الاعتيادي حين تفوز أن تحصل مثل هذه الأمور، إنهم لا يحبون الفائز".

وأردف: "لذا، بالنسبة لي، لا بأس على الإطلاق في هذا طالما أنني في الصدارة. بالنسبة لي، هذا هو الأمر الأهم".

واستكمل: "الجائزة آخذها لنفسي، بينما عم يعودون إلى منازلهم بعد أمسية جميلة".

من جهة أخرى، أشار فيرستابن إلى أنه يفضل البقاء بعيداً عن الأضواء، لكنه أكد أنه يتفهم الأسباب الترفيهية وراء المراسم التي أقيمت قبل السباق.

فقال: "بصراحة، كنت مستعداً جيداً قبل ذلك، بالكلام مع المهندسين. لكنني شخصياً، أعتقد أنها مسألة تختلف من شخص لآخر، هناك أشخاص يحبون الأضواء بعكس غيرهم. من جهتي، أنا لا أحبها".

واستكمل: "ما قاموا به لم يكن ضرورياً. أفضّل الكلام مع مهندسيّ والتوجه إلى سيارتي ووضع خوذتي ومن ثم القيادة".

واسترسل: "لكن بالطبع، أتفهم عامل الترفيه وراء ذلك. آمل ألا نقوم بذلك في كل جولة، لأن الموسم طويل جداً".

بالمقابل، كان زميله سيرجيو بيريز من بين أكثر السائقين الذين تلقوا ترحيب الجماهير قبل السباق، حيث قال المكسيكي: "أريد توجيه الشكر للجميع على دعمهم".

وأكمل: "لقد أردتُ الفوز حقاً، كان ذلك ليعني لي الكثير".