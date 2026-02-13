لا يزال ماكس فيرستابن غير ملتزم بالكامل بالمشاركة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة لموسم 2026، رغم قيام المنظمين بتغيير موعد السباق التمهيدي ليتناسب مع روزنامة الهولندي في الفورمولا 1.

ويرغب بطل العالم أربع مرات في خوض سباق تحضيري قبل الحدث الرئيسي لاكتساب الخبرة في تبديل السائقين والتوقف في الحظائر. ورغم أنه يعمل حاليًا على تحقيق ذلك، فإنه لم يتمكن من تأكيد مشاركته بشكل كامل حتى الآن.

ومع اقتراب انطلاق موسم الفورمولا 1، كان فيرستابن صريحًا في رأيه حول القوانين الجديدة، مؤكدًا أنه لن يتردد في مغادرة البطولة إذا لم يجد السيارات الجديدة ممتعة. وبعد إكماله عدة أيام من تجارب ما قبل الموسم في البحرين، قال إن قيادتها تشبه "فورمولا إي بشكل مبالغ فيه" و"ليست ممتعة كثيرًا".

وعند سؤاله عن المشاركة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، قال الهولندي: "بالنظر إلى الأمر الآن، يمكنك على الأقل القيادة بأقصى سرعة هناك دون القلق بشأن البطارية. أعني أنني أريد القيام بذلك. نحن نعمل على تحقيقه، لكن لا يمكنني تأكيده بعد".

وأضاف: "لكن من الرائع أن المنظمين غيروا الموعد، لأنني أعتقد أنه إذا شاركت، فأنا بحاجة إلى سباق تحضيري مقارنة بالمتسابقين الذين يشاركون منذ فترة طويلة ولديهم خبرة أكبر. كذلك بالنسبة لي، خوض السباق بسيارة جديدة لم أقدها هناك على حلبة نوردشلايفه، أعتقد أنك تحتاج إلى سباق واحد فقط لتتعلم الإجراءات".

وتابع: "حتى بالنسبة لي، تنفيذ توقف في الحظائر أو تبديل السائقين، أنا عادة لا أقوم بذلك. لذلك كل هذه التفاصيل الصغيرة، أريد فقط الاستعداد جيدًا لاحتمال المشاركة في سباق 24 ساعة".