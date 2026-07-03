تعرض بطل العالم أربع مرات لحادث قوي في المنعطف قبل الأخير خلال القسم الثالث من التصفيات على حلبة ريد بُل رينغ، ما أدى إلى رفع الأعلام الصفراء في نهاية مثيرة للجدل.

وجاء الجدل بسبب عدم وضوح ما إذا كانت الأعلام الصفراء فردية أم مزدوجة، وهو فارق جوهري يحدد ما إذا كان يحق للسائق تحسين زمنه أو لا.

وبما أن الأعلام كانت صفراء فردية، اقتنع المراقبون بأن راسل خفف سرعته بالقدر الكافي في المقطع الأخير، قبل أن ينتزع البول بوزيشن ثم يحقق الفوز بالسباق.

في المقابل، أوقف زميله أندريا كيمي أنتونيللي لفته الأخيرة بعدما اعتقد أن الأعلام كانت صفراء مزدوجة، ليتراجع إلى المركز الرابع خلف ثنائي فيراري.

واستمر الجدل حتى جائزة بريطانيا الكبرى، حيث دار النقاش حول ما إذا كان ينبغي رفع الأعلام الصفراء المزدوجة مباشرة، أو حتى إيقاف الحصة بالعلم الأحمر.

وقال فيرستابن في سيلفرستون: "هذا موضوع نتحدث عنه منذ فترة طويلة. في بطولات أخرى، عندما يتم رفع الأعلام الصفراء المزدوجة أو العلم الأحمر، يتم إلغاء زمن اللفة تلقائيًا".

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وتابع: "بالتأكيد هذه أمور يجب النظر فيها، لكنها لا تحل ما حدث بالفعل. ففي النهاية، سيواصل بعض السائقين إكمال لفاتهم، بينما سيتراجع آخرون".

وأضاف: "إذا قرأت اللوائح جيدًا، يمكنك إكمال لفتك والاحتفاظ بزمنها. لكنني أعتقد أولًا أنه لم يكن ينبغي رفع علم أصفر فردي. كان يجب أن تكون هناك أعلام صفراء مزدوجة على الأقل، أو حتى علم أحمر".

وأكمل: "من الطبيعي أن يستغل السائق اللوائح بالشكل الأمثل، وأعتقد أن ذلك أمر عادل. ربما كنت سأحاول فعل الشيء نفسه، فهذه هي طبيعة المنافسة. لكن في الأساس، لم يكن ينبغي السماح بإكمال اللفة في مثل هذا الموقف. هذه هي المشكلة الحقيقية بالنسبة لي".

هذا وأدى الحادث أيضًا إلى طرح سائق ويليامز كارلوس ساينز اقتراحًا يقضي بمعاقبة أي سائق يتسبب في رفع العلم الأحمر خلال التصفيات، سواء كان ذلك متعمدًا أم لا.

وقال ساينز: "أعتقد أن جورج تعامل مع الموقف بصورة مثالية وفقًا لما تسمح به اللوائح، ولذلك استحق البول بوزيشن، لأنه استغل اللوائح بأفضل طريقة ممكنة. لكن لم يكن ينبغي أصلًا السماح بإكمال اللفة أو تسجيل زمن في مثل هذا الموقف الخطير".

وأردف: "قد يقول البعض إنه لو كان ماكس متصدرًا بعد المحاولة الأولى، ثم تعرض لهذا الحادث، وتوقف القسم الثالث بالعلم الأحمر، فلن يتمكن جورج أو كيمي أو غيرهما من تحسين أزمنتهم، وسيكون ذلك غير عادل. كما يحدث عادة في موناكو. وكان بإمكاني القيام بالأمر نفسه العام الماضي في باكو عندما كنت في الصدارة المؤقتة وخرجت أولًا من منطقة الصيانة، إذ قلت لنفسي: إذا تعرضت لحادث الآن فسأحصل على البول بوزيشن. جميعنا نفكر بهذه الطريقة ونعرف كيف تعمل اللوائح".

واختتم: "لهذا السبب أعتقد أن أي سائق يتسبب في رفع العلم الأصفر أو الأحمر خلال التصفيات يجب أن يتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق، حتى تكون هناك عقوبة تردعه عن التسبب في ذلك".

وشهدت الفورمولا 1 العديد من الحالات المشابهة، خاصة في موناكو، مثل حادثة مايكل شوماخر في منعطف راسكاس عام 2006، أو خروج نيكو روزبرغ إلى مسار الخروج الآمن في ميرابو عام 2014.

وعندما نُقل اقتراح ساينز إلى فيرستابن، رد قائلًا: "إذا فعل أحدهم ذلك عمدًا، فيجب أن تكون العقوبة أكبر من ذلك بكثير. أما في حالتي، فما حدث كان خارجًا تمامًا عن إرادتي".