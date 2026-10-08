اعترف ماكس فيرستابن بأنه لا يفتقد الاحتكاك الذي كان يحدث عندما كان كريستيان هورنر يقود فريق ريد بُل في الفورمولا 1. وفي حديثه إلى الصحافة، أقر بطل العالم أربع مرات بأن الأجواء داخل الفريق أصبحت أقل توترًا الآن بعد رحيل مديره السابق عن البطولة.

الصراعات تحقق الاهتمام. فالجدالات بين الفرق وداخلها تصنع القصص التي تشكل برامج مثل "قد للنجاة" والعناوين الرئيسية حول العالم. لكن من وجهة نظر السائق، لا يرغبون في تعقيد ما يفترض أن يكون بيئة احترافية تركز بشكل كامل على الفوز بالسباق المقبل.

وقال فيرستابن عندما سُئل عن هورنر: "بصراحة، أحب أن أرى الناس على وفاق. ليس من الجيد أن يكون هناك توتر مستمر بين الأشخاص".

وأضاف: "بالطبع، الناس من الخارج يحبون ذلك، لكن بصراحة، بين أفراد الفرق، يكون الوضع أفضل عندما تكون هناك علاقة ودية فقط".

ومع تولي الفرنسي لورون ميكيز قيادة ريد بُل، ومع تحقيق الفريق انتصارًا واحدًا بالفعل هذا الموسم، يستمتع السائق الهولندي بحياته في ميلتون كينز.

حيث قال: "الأمور ليست حافلة بالإثارة كما كانت، لكنني بالطبع أحب الطريقة التي تسير بها الأمور حاليًا، خصوصًا سلوك الجميع، إذا جاز التعبير".

كما قدم السائق سببًا منطقيًا لتفضيله هذا الوضع، إذ إن انخفاض مستوى الصراع يعني تشتيتًا أقل، قائلًا: "الوضع أقل توترًا. نحن جميعًا نعيش حياة مليئة بالتوتر، وعندما تتمكن أحيانًا من التخلص من بعض هذا التوتر، يكون ذلك أمرًا جيدًا".

وكان الفريق قد أبعد هورنر عن صفوفه العام الماضي بعد فترة شهدت جدلًا ونتائج متباينة. وفي نهاية المطاف، حل ميكيز مكانه، وتولى منصب مدير الفريق والرئيس التنفيذي بعد فترة قوية قضاها مع الفريق الشقيق ريسينغ بولز.

فيرستابن يترك الباب مفتوحًا أمام عودة هورنر

ومع رغبة فيرستابن في مواصلة تألقه في سنغافورة هذا الأسبوع بعد الأحد الناجح في ماليزيا، سُئل عن إمكانية عودة هورنر إلى البادوك.

حيث رد قائلًا: "لقد أثبت أنه قام بعمل جيد. بالطبع، ينشر الناس الكثير من الشائعات، ولا أعرف مدى صحة كل ذلك. لا أريد أن أبدو فظًا، لكن هذا ليس مشكلتي أو مصدر قلقي أيضًا. إذا كان يريد العودة، ووجد فرصة جيدة، فأنا متأكد من أنه سيفعل ذلك، لكنني لا أعرف أين يمكن أن تكون هذه الفرصة".