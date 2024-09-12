فيرستابن: علينا العودة للمستوى السابق
اعترف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بضرورة عودة العلامة النمساوية لأدائها السابق القوي الذي بدأت به موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات
أكد الهولندي بطل العالم ثلاث مرات ومتصدر الترتيب الحالي، أنّ الفريق يركز بالكامل على حل المشاكل الحالية وذلك بعد سباق مونزا الصعب.
ولم يفلح فيرستابن وزميله سيرجيو بيريز، بتحقيق نتيجة أفضل من المركزين السادس والثامن توالياً على الحلبة الإيطالية العريقة.
بينما تفوقت فيراري باستراتيجية توقف وحيد وقيادة بارعة من شارل لوكلير، لتحرز الفوز أمام ثنائي مكلارين أوسكار بياستري ولاندو نوريس.
وشدّد فيرستابن على فكرة أن سباق مونزا بشكل خاص كان قاسياً على الفريق، حيث يرى ضرورة تحديد الأولويات سوية بهدف العودة للمستوى السابق المعهود.
فقال: "رأيت الفريق في المصنع هذا الأسبوع، وقمنا بالعمل على جهاز المحاكاة قبل السباق".
وأكمل: "كانت مونزا صعبة للغاية، والأولوية الآن هي العودة للمستوى السابق، والموقع الذي يجب أن نتواجد فيه".
وأضاف: "لطالما أردنا المزيد من التنافسية والفريق يعمل جاهداً لحل المشاكل التي واجهناها. تركيزنا على باكو أولاً".
وأضاف: "خوض المنافسات على حلبات مثيرة للاهتمام يمثل تحدياً جيداً على الدوام؛ هذه حلبة تضم مقاطع مستقيمة طويلة".
واختتم: "نحن مستعدون للمنافسة مجدداً، وسنرى ما ستحمله الجولة لنا".
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