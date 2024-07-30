فيرستابن: علينا التركيز في السيارة وليس تأدية بيريز

كان سباق بلجيكا صعباً لكلٍ من سائقي ريد بُل. فقد انطلق فيرستابن متصدر التريتب العام من المركز 11 بعد عقوبة 10 مراكز لتبديل محركه لينهي رابعاً.

أما زميله بيريز فقد انطلق من الصف الأول لكنه عانى مع مشاكل في مدخرة الطاقة والإطارات والاستراتيجية، ليحقق المركز السادس.

وكانت وتيرة المكسيكي في انحدار مستمرّ خلال السباقات الأخيرة، لتبرز تكهنات كثيرة حول إمكانية استبداله مع نهاية العطلة الصيفية.

لكن بيريز بالمقابل كان واثقاً في تصريحاته بأنه سيحافظ على مقعده مع الفريق حامل اللقب.

ورغم تأكيد ريد بُل أنه سيبقى بالفعل ضمن صفوف الفريق، لكن فيرستابن أشار إلى ضرورة التركيز على السيارة الآن.

فقال: "أعتقد أن الأمر الأساسي الذي نحتاج للتركيز عليه حالياً، هو السيارة".

وأكمل: "علينا التركيز على هذه المسألة، لأننا لو نظرنا إلى جولة تشيكو، لوجدنا أنها كانت إيجابية للغاية".

واختتم: "واجهنا بعض الصعوبات في السباق، خاصة مع الإطارات، وهذا ما يجب علينا التركيز فيه".