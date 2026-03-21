قاد الثلاثي سيارة مرسيدس-إيه أم جي جي تي 3 رقم 3 التابعة لفريق وينوارد ريسينغ نحو فوز مهيمن على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه. وبعد صراع عالمي المستوى في الفترة الأولى، بقيت سيارة إيه أم جي خارج متناول المنافسين حتى نهاية السباق.

ورغم انطلاقه من المركز الأول، وجد فيرستابن نفسه أمام منافس قادر على مجاراته طوال الفترة الأولى. حيث تمكن كريستوفر هاسه على متن أودي رقم 16 التابعة لفريق شيرر سبورت من تجاوز الهولندي في نهاية اللفة الأولى.

وأدى ذلك إلى معركة لعدة لفات، عجلة بعجلة، أبقت الجماهير على أطراف مقاعدها. واستعاد فيرستابن الصدارة في النهاية بحركة حاسمة قبل أن يسلم السيارة إلى داني جونكاديلا.

وتغيرت الصدارة لفترة وجيزة خلال أول جولة توقفات. حيث خرجت أودي رقم 16 في المقدمة بفضل وقفة أسرع قليلاً، لكن نيكو هانتكه - الذي كان يواجه منحنى تعلم حاد في مشاركته الثانية فقط على الإطلاق في جي تي 3 على نوردشلايفه - لم يتمكن من مقاومة ضغط جونكاديلا.

وفي وقت لاحق من السباق، ظهر تهديد مختلف من سيارة بي أم دبليو رقم 99 التابعة لفريق روو بقيادة دان هاربر وماكس هيسه. وبفضل فترة أولى أقصر، تمكن هاربر من الاستفادة من زمن توقف إلزامي أقصر، ما وضعه مؤقتاً أمام جول غونو.

ورغم أن أفضلية الوقت لدى بي أم دبليو كانت ستتوازن حسابياً عند التوقف الأخير، فإن السائقين الرسميين دخلا في صراع حقيقي على موقع الحلبة.

وانتهت هذه المواجهة مبكراً عندما أخطأ هاربر في تقدير مناورة على سيارة بورشه كايمان متأخرة بلفة. وأسفر الاصطدام عن فرض لفة عقوبة على بي أم دبليو، رغم أن اختلاف الاستراتيجيات يعني أنها لم تكن "معركة حقيقية" بالأساس.

عاد فيرستابن، الذي كان هدفه الأساسي اكتساب الخبرة في التوقفات، إلى مقصورة القيادة للفترة الأخيرة.

ومع ضمان الفوز تقريباً، استغل الهولندي المسار الخالي لتحسين وتيرته ووسّع الفارق إلى دقيقة كاملة، ليعبر خط النهاية بفارق 59.524 ثانية أمام سيارة بي أم دبليو رقم 99.

وبهذا الأداء المهيمن، رسخ فريق وينوارد-إيه أم جي نفسه كأحد أبرز المرشحين لسباق الـ24 ساعة في وقت لاحق من هذا الربيع.