فيرستابن: على فرق الفورمولا واحد "إغلاق أفواههم" حيال دراما سقف النفقات
قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه يتوجب على فرق الفورمولا واحد الأخرى "إغلاق أفواههم" وعدم التفوه بالاتهامات فيما يتعلق بتكهنات خرق ريد بُل لسقف النفقات في 2021.
اشتعل جدل كبير مؤخراً بعد تسريبات أشارت إلى احتمال أن فريق ريد بُل قد خرق سقف النفقات لموسم 2021 الماضي في الفورمولا واحد.
وبالرغم من عدم وجود أية تأكيدات لذلك بعد، لأن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سيُصدر نتائج تحقيقاته حيال ذلك يوم الأربعاء المقبل، لكن الفرق بدأت تلمّح إلى أن ريد بُل قد خرقت القانون بالفعل.
لكن العلامة النمساوية نفت ذلك بشدّة، وصرّح كريستيان هورنر مدير الفريق بأنه مستعد لاتخاذ إجراءات بحق مرسيدس وفيراري إن لم تسحبا تعليقاتهما التي وصفها "بالتشهير".
لكن فيرستابن، الذي بات قريباً جداً من حسم لقبه الثاني في الفئة الملكة، عبّر بوضوح على هامش جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا واحد، عن انزعاجه من تلك التصريحات.
حيث قال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعلم من أين تأتي تلك الشائعات..".
وأكمل مؤكداً ثقته بعدم وجود أية مشكلة لدى فريقه ريد بُل حيال سقف النفقات: "حسناً، هذا ما سمعته من الفريق، نعم".
وتابع: "بالطبع، الفرق الأخرى بدأت الكلام عن الأمر رغم أنهم لا يمتلكون أية معلومات، وهذا ما أجده سخيفاً بعض الشيء. أغلقوا أفواهكم".
ماكس فيرستابن، ريد بُل
تصوير: صور موتورسبورت
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من جهة أخرى، لم يبدُ بأن توتو وولف مدير فريق مرسيدس متأثر بتهديدات هورنر، حيث عبّر عن ثقته الكاملة في أن "فيا" ستتعامل مع المسألة بالطريقة الصحيحة.
فقال: "في نهاية المطاف، سنعلم كل شيء يوم الأربعاء. ستكون هناك شهادات موثقة لامتثال الفرق للقانون، وسنعلم إن كانت هناك خروقات أم لا. وفي حال لم يمتثل فريق ما، حينها سيتم تطبيق الإجراءات الضرورية".
وأكمل: "بالنسبة لي، أنا واثق 100 بالمئة من أن ’فيا’ ستقوم بالتصرف الصحيح. لذا كل ما عدا ذلك مجرد ثرثرة. بالنسبة لنا، من المهم أن يتم احترام سقف النفقات".
ورداً على سؤال حول إمكانية عدم التعامل مع الخروقات بحزم كافٍ، قال وولف: "ليس لدي أي شك بأن ’فيا’ لن تسير على قوانينها التي وضعتها بنفسها، لأنهم يعلمون الأهمية الكبيرة لمثل هذا الأمر".
واختتم: "جميعنا نعلم القوانين، سواء أكانت تقنية أم رياضية، والقوانين المالية كذلك، لا بد من ضبطها بالطريقة الصحيحة. أنا واثق مئة بالمئة بعمل ’فيا’، كل ما عدا ذلك مجرد ضجة لا معنى لها".
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