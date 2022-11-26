فيرستابن: على سائقي الفورمولا واحد الاعتزال إذا لم يكونوا جاهزين للمعارك الطويلة
قال ماكس فيرستابن بطل العالم في الفورمولا واحد أن على السائقين أن يعتزلوا إذا لم يكونوا جاهزين لحدّة المعارك المتقاربة الطويلة.
نجح الهولندي بإنهاء معركة 2022 مبكرًا بعد هيمنة كاملة على النصف الثاني من الموسم ليحسم لقبه الثاني على التوالي في جائزة اليابان الكبرى.
وتناقض ذلك بشكل كبير مع معركة لقبه الأول في 2021، والتي استمرت حتى اللفة الأخيرة من السباق الختامي للموسم في أبوظبي وانتهت على نحوٍ مثير للجدل بسبب تعامل "فيا" مع إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان المتأخرة في السباق.
وكان فيرستابن قد سبق وصرّح بعد موسم 2021 والمعركة التي خاضها في مواجهة لويس هاميلتون، أنه ليس بمقدوره مواجهة توتّر مثل هذه المعارك المتقاربة طوال الوقت.
حيث قال لصحيفة الغارديان: "لا يمكنك مواجهة تلك الدراما في كل موسم بالتأكيد. ليس ذلك جيدًا لي وليس صحيًا لأي حد في الفريق - كلا الفريقين".
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لكن ومع توجّه الفورمولا واحد لموسم بروزنامة محتملة من 24 سباقًا في 2023، فإن فيرستابن يدرك بأن جوانب التوتر والضغط على السائقين من المرجّح أن تزيد بشكل كبير.
إذ وعند سؤاله إذا كان متأهبًا لما هو قادم في العام المُقبل، أوضح فيرستابن أنه ليس قلقًا حيال تعقيدات زيادة التحدي الذي سيواجهه السائقون، أو أنه بحاجة لأن يتأهّب لصعوبات أكبر.
فقال: "إذا لم تكن مستعدًا، عندها من الأفضل أن تتوقف، أليس كذلك؟ أعتقد بأننا جميعا متسابقون ونحب السباقات".
وأضاف: "بالطبّع من الرائع أن تكون هنالك مواسم كالتي خضتها العام الماضي، لكن من الجيد كذلك أن أخوض مواسم كالذي خضته هذا العام".
وأردف: "سيكون من الصعب جدًا أن تواجه في كل موسم ما واجهته العام الماضي".
وتابع: "لكن ذلك لا يحدث في الواقع في الفورمولا واحد، لذلك ينبغي للأمور أن تكون على ما يرام".
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