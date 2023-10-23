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فيرستابن: على ريد بُل "فهم" سبب مشاكل المكابح في أوستن

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه يتوجب على الفريق "فهم" سبب مشاكل المكابح التي أعاقته خلال سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

أحرز بطل العالم فوزه رقم 50 في أوستن، ورقم 15 في موسم 2023 الجاري على حلبة الأمريكيتين، وذلك بعد فوزه بالسباق القصير كذلك.

لكنه تعرض لضغط كبير من قبل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المراحل الأخيرة من عمر السباق حيث كان يعاني الهولندي من مشاكل في المكابح.

وسُمع فيرستابن وهو يشتكي من هذه المشكلة بالذات عبر اللاسلكي، حيث أنهى السباق أولاً لكن بفارق 2.225 ثانية فقط أمام سائق مرسيدس.

وبدا سائق ريد بُل محتاراً من سبب هذه المشكلة حيث طالب الفريق بالتحقيق فيها.

حيث قال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "قمنا بتغيير المكابح بعد سباق الأمس، حيث لم تكن جيدة، لم يكن شعوري جيداً أثناء الكبح. ولم يكن بوسعي حلّها طوال السباق".

وأكمل: "ذلك أمر علينا فهم سببه، لأننا لسنا واثقين من أداء السيارة أثناء الكبح وبعد توقف الكبح".

وتابع: "قد يكلفنا ذلك زمناً كبيراً، كان سباقاً أصعب من المتوقع".

وأردف: "لم أعانِ بهذا القدر أثناء الكبح طوال مسيرتي في الفورمولا واحد. إنها مشكلة تستحق النظر فيها بالتأكيد".

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من جهته، شرح كريستيان هورنر مدير الفريق أن وتيرة فيرستابن تأثرت بتلك المشكلة التي أضرت كذلك بحرارة الإطارات. لكنه ليس واثقاً بعد من مقدار تأثر أداء الهولندي بها.

فقال: "تلك المشكلة أثرت على حرارة الإطارات وكل شيء آخر. أعتقد أنه قام بعمل جيد جداً بالتعامل معها".

وأكمل: "من الصعب التكهن بتأثير ذلك على الوتيرة، لم يكن يمتلك الأفضلية المعتادة".

وأردف: "أعتقد أنها كانت مشكلة متواصلة طوال السباق. منذ البداية، لم يكن قادراً على الإحساس بالمكابح كما كان معتاداً، وبالتأكيد كانت وتيرة تشيكو قوية مجدداً اليوم".

واختتم: "لذا بالتأكيد خسر قدراً من الوتيرة اليوم".

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